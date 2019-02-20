【毛孩與我】樂隊主音走失牧羊犬　狗狗被尋回時竟在蘭桂坊酒吧

旨呈是本港獨立樂隊──「享樂團」的主音，曾和陳奐仁和糖妹等人合作推出歌曲。但他這次分享的並非音樂，而是另一樣在他生命中舉足輕重的東西，那就是他的愛犬「飛仔」。「飛仔」在兩年前曾走失，令旨呈萬分擔憂。幸好，他最終在愛協的幫忙下成功尋回「飛仔」，能尋回家人當然開心，但「飛仔」被發現的地點卻令他哭笑不得，因為那是蘭桂坊的酒吧。

旨呈憶起愛犬「飛仔」走失經歷仍心有餘悸，他一邊憶述一邊抱緊身旁的「飛仔」。他坦言：「（飛仔）走失嗰幾個鐘係我一生中最驚嘅幾個鐘。」

兩年前，「飛仔」曾以為與旨呈失散，因而發狂亂跑。（何穎琪攝）

與愛犬拍照留念 險造成一生遺憾

故事從兩年前說起，旨呈說當時有朋友提議為他及「飛仔」拍攝一輯沙龍照留念，地點為上環的必列者士街附近。他記得，當天開始拍攝前，旨呈要到洗手間整理儀容，於是把「飛仔」暫交給友人看顧。誰料他剛離開，「飛仔」便以為與他失散。驚慌失措的「飛仔」掙脫了友人，發狂般跑走。

縱使旨呈已立刻趕出來，但他只能看到「飛仔」遠去的背影。他拔足狂奔，但人的雙腿又怎會追得上狗狗的四隻腳？他形容當時內心五味雜陳：「我嗰陣一邊跑一邊大叫，但佢完全唔理我。第一次見到自己養嘅狗狗唔理自己把聲，嗰刻好傷心。」

旨呈當時用盡全力奔跑仍未能追上「飛仔」。（植加佑攝）

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路人指示混亂 開始驚慌

心急如焚的旨呈及友人繼續朝「飛仔」方向追去，途人們起初仍可清楚指出「飛仔」的方向；但追蹤一小時後，人們的指示開始變得混亂，令二人頓失方向。旨呈坦言當時心情十分驚慌：「當時心情好『淆』，覺得佢（飛仔）已經係我家人，唔可以無咗佢。」

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狗狗在酒吧被發現：唔係啊話？

在路人的提示下，旨呈沒有放棄任何一個機會，因為他知道失去了「飛仔」，日子有多難過，皇天不負有心人。直至同日下午5時多，旨呈接到愛護動物協會職員的來電。他激動地講述當時情形：「佢話有人見到我隻狗喺蘭桂坊一間酒吧坐低咗，我當時第一句就話『唔係啊話？』」他向愛協職員表明身份及情況，職員在確認他為「飛仔」飼主後，決定破例用專車將「飛仔」送返他所在之處。

在車門打開的一瞬，「飛仔」急不及待地飛撲向他。看著「失而復得」的「飛仔」，旨呈直言：「嗰種喜悅好難用言語去形容！好開心佢依然喺我身邊，好多謝愛協。」

看著「失而復得」的「飛仔」，旨呈直言那種喜悅難以用言語形容。（植加佑攝）

為了讓「飛仔」不用獨自留守家中，旨呈準備為牠添一個伴。旨呈開玩笑道：「見佢上次竟然走咗去蘭桂坊，睇嚟佢好想識女仔。所以我嚟緊都會領養多一隻牧羊犬女仔，打算改名做『飛女』。」相信這對「飛仔」而言是一個大好消息，看來牠日後不用再「偷走」到蘭桂坊結識女孩了！

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