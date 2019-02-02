【尊重生命】懷孕後被勸送走狗狗　好媽媽用行動證明毛孩無罪

直至現在，仍有不少人認為孕婦不能養狗，很多狗主人懷孕後都會選擇將狗狗遺棄。印度班加羅爾一對夫妻卻用行動證明，即使他們有了孩子，毛孩不但沒有影響到嬰兒，還令他們生活變得更美滿幸福，「迎接新生命是一件很幸福的事，不過因為這樣就把家中的另一個成員掃出門外，真的太不應該了。」

Sanjana Madappa與Aditya Raheja是印度班加羅爾的一對夫妻，他們兩年前結婚一直生活得非常幸福美滿。而妻子Sanjana由於在動物保護機構工作，因此他們家中也養了好幾隻狗狗，家裡十分熱鬧！

anjana Madappa與Aditya Raheja是印度班加羅爾的一對夫妻，他們兩年前結婚一直生活得非常幸福美滿。（Boredpanda）

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不久後Sanjana懷孕了，當他們歡天喜地打算將這好消息告訴身邊人時，家人、朋友，就連醫生都不約而同告訴夫婦，「要把孩子放在第一位，這段時間最好不要養狗」，但Sanjana Madappa與Aditya Raheja並沒這樣做，還決定用另一種方式回應這一切的說話。

不久後Sanjana懷孕了，當他們歡天喜地打算將這好消息告訴身邊人時，家人、朋友，就連醫生都不約而同告訴夫婦，懷孕期間不要養狗。（Boredpanda）

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他們帶狗狗、孩子一起拍攝了一組全家福，希望用這樣的方式告訴別人，狗狗在家中擁有無可取替的地位，Raheja又表示只要按時為狗狗驅蟲、打針，注意平時衛生，毛孩就不會影響到孕婦和胎兒：「迎接新生命是一件很幸福的事，因為這樣就把家中的另一個成員掃出門口，真是太不應該了。」