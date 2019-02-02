金毛咬斷主人手指　警方連開6槍擊斃　做法惹質疑：沒更好方法？

金毛尋回犬一直被認為是乖巧溫馴，是人類的忠心好朋友。 但上月中，一隻金毛突然發狂，咬斷了主人的手指，最終警方到場，更連開6槍擊斃金毛。事件引起不少網民關注：「開槍真的是最好解決方法？」

事件生在1月14日的江蘇徐州，有人報案指一隻金毛尋回犬突然咬傷了主人，有人拇指被咬掉，還有人手筋被咬斷。徐州警方火速到場，手持防暴鋼叉，將狗狗趕到後巷，然後連開6槍，狗狗當場斃命。

兩名傷者，一人手指被咬掉，另一人手筋被咬斷。（梨視頻截圖）

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據悉警方到場時，兩名傷者已送抵醫院接受治療。警方發言人則表示，為了防止狗狗再傷人，在請示上級後才果斷擊斃，消除了安全隱患。同時也提醒市民，在季節變化或動物發情期時，就算是家中飼養的動物也可能變得性情急躁，這時應盡量避免接近，以免被抓傷或咬傷。

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不過，網民對事件的反應不一，「真的很不願意看到這種新聞」、「金毛一般都是很溫順的」、「麻醉槍後讓馴狗師試試不可以嗎？金毛無故會發瘋嗎？」、「沒法接受！難道沒有更好的方法嗎？」、「金毛罪不至死，這樣太殘忍了」。

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