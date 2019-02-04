獸醫收編流浪貓　每天為牠「建豪宅」　一夜變地產大亨

新加坡一名善心女2011年時在街上遇上一隻可憐的浪貓，因此就將牠送到了市內一所動物醫院，冀獸醫們替牠找個主人。但沒想到，貓貓令獸醫十分無奈，因此牠只肯住在紙箱內，獸醫們因此每天為牠做了各式各款紙箱屋，令貓貓頓時成為喵星界的「地產大亨」！

獸醫表示小浪貓Tisoy 2011年時被新加坡某獸醫院收編，最出奇的是小貓咪很快就適應了「新家」，還直接將獸醫院當成了自己的地盤！（The Dodo）

小浪貓Tisoy 2011年時被新加坡某獸醫院收編，最出奇的是小貓咪很快就適應了「新家」，直接將獸醫院當成了自己地盤，獸醫們均表示毛孩性格非常可愛，但也很任性，試過因為給牠用毛巾搭床，貓咪因為不喜歡而直接將毛巾叼到貓砂盆裡埋起來，以表達不滿，有時牠更會故意將醫療用具推倒，然後直接睡在上面，令人十分頭痛！​

獸醫發現Tisoy很喜歡睡在紙箱，因此就將把毛巾塞滿於箱內，怎料這下牠滿意了，整天賴在舒服的紙箱裡不出來！（The Dodo）

獸醫們發現沒法讓Tisoy變成乖寶寶，就只好換一種方式教導牠，而他們發現Tisoy很喜歡睡在紙箱，因此就將把毛巾塞滿於箱內，怎料這下牠滿意了，整天賴在舒服的紙箱裡不出來：「終於解決了Tisoy惹的麻煩，大家都感到十分無奈，不過現在牠安靜了，大家又覺得無聊。養了貓卻不能玩，簡直太寂寞了！所以我們就忽發奇想用紙箱為Tisoy建房子！」

獸醫們忽發奇想利用紙箱為毛孩建房子，十分逗趣！（The Dodo）

▼▼▼點撃圖片！看貓貓如何成為地產大亨！▼▼▼

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很快各式各樣的紙箱「豪宅」出現了，比如冰塊屋，Tisoy很喜歡這些房子，每次牠進去玩，獸醫們都會關上門然後假裝敲門，小貓一把門打開，就會給牠一點零食。​就這樣，獸醫們每天都會在街道上拾起一些紙箱「建房子」逗貓，時間過得非常充實，「Tisoy的樣子也顯得幸福，大家爭著給牠建造豪宅、貢獻零食，牠當然很開心！」一位獸醫大笑道。

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