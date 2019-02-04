美國極寒天氣　保育員-20度清天鵝湖面　上水後褲子即變「冰雕」

受極地旋渦影響，北美不少城市錄得攝氏零下20度低溫，美國伊利諾州春田市公園動物園（Lincoln Park Zoo）一位保育員清理完天鵝湖後，換褲子時竟能脫得一整件完整的「下半身」！原因是寒冷天氣下，褲子經已結了冰，還能直挺挺地立在地上，不少網民看到相片後紛紛讚賞保育員敬業，非常值得尊敬！

保育員在零下20度的氣溫下清理天鵝湖面。（Lincoln Park Zoo）

園方早前就上載了一張超經典的照片到網上，只見一雙雨鞋及吊帶褲明明沒有人穿著，卻黏在一起「立在地面上」，完全變成「冰雕」！（Lincoln Park Zoo）

北美由於受極地旋渦（Polar Vortex）影響，不少地區城市都宣布停工停課，不過動物園裡的保育員仍不能休假，他們必須照顧所有動物的日常，而這天林肯公園動物園的保育員們就鼓起勇氣，下到結冰的池水中，將冰塊續一敲破並移除，好讓水中的天鵝能上水呼吸。

園方早前就上載了一張超嚇人的照片到網上，照片中只見一雙雨鞋及吊帶褲明明沒有人穿著，卻黏在一起「立在地面上」，完全變成「冰雕」！園方解釋指，當保育員完成任務後回到岸上時，他們的手套、外套全都結冰，場面非常狼狽！

保育員完成任務後回到岸上時，他們的手套、外套全都結冰，場面非常狼狽！（Lincoln Park Zoo）

另外，灰海豹保育員也要在暴雪中做日常訓練，從互動中得悉動物們的健康狀況；食物配送員亦需推著餐車在雪中行走，將青菜、肉類、蛋等食材送進廚房，再將調配好的食物送到各種動物的欄舍內。

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