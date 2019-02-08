【奇蹟】美國極寒喵星人全身結冰　一星期後竟奇蹟生還？

貓咪是很怕冷的小動物。 近日美國接連受到極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，氣溫急降至攝氏零下數十度。一隻貪玩貓咪離家時被困雪堆，更被冰雪纏身。幸好主人及時將結冰貓咪送院，經搶救後貓咪奇嘖生還。

貓咪送抵醫院時，全身仍是被雪所包裹著。（Animal Clinic of Kalispell@facebook）

美國蒙大拿州卡利斯佩爾市（Kalispell），在1月底時，受到極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，氣溫急降並下起大雪。一隻名叫Fluffy的貓咪，更在這個大風雪的日子逃出了主人大屋。主人找回貓咪時，牠已全身結冰，身上都是雪。當時氣溫在零下13度，地上積雪更達16英吋厚。

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經搶救後，貓咪身上的雪已融掉，但仍顯得很虛弱。（Animal Clinic of Kalispell@facebook）

據悉Fluffy的主人在1月31日時，將貓咪送到獸醫處接受治療，當時牠的體溫低得不合理，原本貓咪體溫會在38度左右，但近乎凍僵的Fluffy，連32度最低體溫也沒有。獸醫們很擔心Fluffy的安危，於是替Fluffy搶救。

一周過後，貓咪已完全康復過來，可以回家好好休息了。（Animal Clinic of Kalispell@facebook）

獸醫Jevon Clark表示，他們曾用溫水替貓咪解凍，也用毛毯包起貓咪替牠取暖，但沒有即時成效，貓咪只有輕微的反應。但幸好經過幾小時的搶救，Fluffy終有好轉跡象。

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事隔一周後，獸醫表示Fluffy已完全康復，可與主人一起回家，並在社交平台Facebook裡分享了這個奇蹟生還的故事。網民回應「貓咪真的很幸運，相信牠可能已在9條命中用了1命」、「要為貓咪提供安全的地方，牠們真的很怕冷」、「可憐的小貓咪，實在難以想像牠的痛苦，要好好把牠養在家裡」、「幸好這是個大團圓結局，不要讓貓咪亂跑了」。