【公關災難】名模女主持生日獲贈一籃松鼠狗　電視台遭狂轟

現於英國電視台擔任主持人的國際名模Holly Willoughby，將於本周日（10日）年滿38歲，她的搭檔昨日（7日）於節目上，為她送上一籃小狗作為生日禮物，雖然Holly看見小狗後滿心歡喜。惟電視台這個安排惹來極大爭議，有動保團體發表聲明，批評有人以動物作為禮物。

昨日（7日）於英國電視節目「This Morning」中，曾為國際名模的電視台主持人Holly Willoughby獲搭檔Phillip Schofield送贈一籃狗狗。Phillip安排工作人員推著一籃狗狗出場，籃上貼有「Happy Birthday Holly」的字句，而籃內則有數隻僅兩個月大的松鼠狗。

電視台主持人Holly Willoughby獲贈一籃小狗作為生日禮物。（ITV）

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Holly看到狗狗瞬即尖叫：「牠們是我看過最可愛的東西。」她抱起其中一隻小狗，表現得愛不釋手，更落下淚來。

其後，Phillip開玩笑地指她的丈夫Dan Baldwin也會很歡迎這些小狗。她在節目上，公開請求丈夫同意飼養這些小狗，她說：「如果我的丈夫正在看這個節目，親愛的，拜託。」她續指：「我不敢相信你竟然令我因這些小狗而落淚，這是最美好的事。」

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不過，電視台的安排惹來爭議。當地動保機構「Dogs Trust」表示，他們不建議以狗狗作為禮物，因根據以往經驗，很多在收容所的狗狗本來也是被當成禮物的。他們補充，聲明並非針對Holly的電視節目，而是希望提醒大眾。

Holly公開請求丈夫同意飼養這些小狗。（ITV）

除了動保機構外，很多觀眾也批評此舉。有網民留言指：「這是錯誤地推廣繁殖小狗」及「正是你們這種行為令狗狗們最後流落至收容所」。Holly公開承認，她雖很喜歡狗狗，但無法帶牠們回家，而電視台亦未有交代狗狗們的去向。