【毛孩與我】無裝窗網貓貓墮樓亡　客人紋身紀念　女紋身師動真火

不少寵主為了紀念亡寵，都會將貓狗的樣子紋在身上，但「符號」中包含的意義可能不止於此。女紋身師Elizabeth接受《香港01》訪問時分享，曾有客人欲紋身記念死去的貓貓，但閒談中發現貓貓的死，是因主人無裝窗網，這時Elizabeth不禁動怒：「如果仲有下次養貓嘅機會，請你裝窗網，否則你唔好再養喇。」 對於Elizabeth而言，紋身的真正意義，其實是提醒自己把握現在，珍惜與在世寵物一同相處的時光

問到為最喜歡涉獵的紋身題材，Elizabeth二話不說表示是寵物紋身。（ 吳嘉俊攝）

熱愛動物 醉心寵物紋身

Elizabeth從小熱愛畫畫，踏出社會後當了一名幼稚園老師，後來發現朝九晚五工作與理想不乎，因此毅然辭職，希望充分發展自身對畫畫的興趣，機緣巧合之下接觸到紋身行業，一做便做了5年。

問及最喜愛的紋身題材。Elizabeth二話不說表示是寵物紋身，「好好彩身邊嘅朋友都係好鍾意小動物，再加上有人係做開獨立義工，成日會幫一班流浪貓狗，咁隨之佢哋就希望將呢啲小動物紋喺身上面，而我對呢方面嘅興趣亦因此萌芽。」

「符號學」的世界可說是非常浩瀚，直線與曲線的交疊往往會令人難以理解。（鄧偉傑攝）

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寵物紋身種類廣泛

「符號學」的世界可說是非常浩瀚，直線與曲線的交疊往往會令人難以理解。Elizabeth則指，若要與客人簡單解釋寵物紋身的話，她大致會分成三類，「第一類最簡單嘅就係紋寵物嘅樣；第二類就是紋寵物嘅名再配以一少少嘅設計；第三類就再抽象啲，將愛寵紋成另外一樣嘢，例如你可以加插幾何嘅元素落到一隻臘腸狗嘅樣入面，令到成個紋身變得更型格。」

Elizabeth表示客人若希望令整個紋身變得更型格，可加插幾何嘅元素至作品中。（受訪者提供）

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客人因狗狗逝世痛哭 禁不住跟著流淚

當了5年紋身師傅，最令Elizabeth深刻忘懷的紋身經歷，離不開「死亡」這二字，「當時我有一隻貓貓好唔好彩離開咗我，咁啱當時就有個客係三姊妹嚟嘅，佢哋嘅狗狗又咁啱走埋，成個紋身嘅過程就好似『同是天涯淪落人』咁，大家就好似失去小朋友嘅家長，每一下紋落去心都好痛。」



而最令Elizabeth觸動情感的是，其中一個妹妹完成紋身後，坐在原處不停痛哭，連本在旁邊等候的姐姐都抵不住情緒，三人一同抱著哭泣，「當時見到呢個情景，我又忍唔住企咗喺到不停咁喊，對我嚟講呢個真係一個好深刻嘅經歷，因為皮肉之痛，點樣都唔會及你嘅心痛。」

Elizabeth表示紋身所帶來的痛楚只是皮肉之痛，卻怎樣也不及你的錐心之痛。（鄧偉傑攝）

客人家中無裝窗網 紋身師斥：你唔好再養喇

基於專業操守，Elizabeth說一般都避免與客人出現磨擦，但有一次一位客人觸動到她的「憤怒線」：「某位客人上嚟我嘅Studio（工作室）話想紋佢死咗嘅貓貓，傾談中發現原來呢位客人係因為屋企無裝窗網，貓緇跳咗落樓死咗，我聽完之後就好傷心同有啲嬲，忍不住同佢講『如果仲有下次養貓嘅機會，請你裝窗網，否則你唔好再養喇。』」

Elizabeth冀主人把握與愛寵相處時光，不要當失去了對方才學懂珍惜。（ 吳嘉俊攝）

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冀主人把握與愛寵相處時光

當上紋身師多年，Elizabeth坦言不少客人總是選擇在愛寵死後才懂得學會珍惜，並希望透過「紋身」來尋找一絲的慰藉，「紋身其實唔單止可以用作懷念故寵，對我嚟講當寵物仍然在世時，你身上嘅寵物紋身正正可以喜歡提醒你把握現在，珍惜同寵物之間嘅相處時光，而唔係等到你嘅愛寵走咗之後，先喺到嬲自己點解唔花多啲時間喺佢身上。」