流浪貓B安樂死在即　日女認出愛貓「孖生兄弟」秒速領養救回

日本一隻流浪貓在7天的等待領養期將至前，幸運地遇到了領養者，逃過安樂死一劫。這名領養者決定帶牠回家的理由，竟是因牠與另一家貓「撞樣」。

日本山口縣一隻僅得兩個月半大流浪貓被當地收容所發現，把牠救起並加以照顧。小貓雖逃過了餓死街頭的命運，但牠即將面臨另一大挑戰。日本法例規定流浪動物被送到動物收容所後，一般只有七天的等待領養期，限期一過便須安樂死。

現時的Unagi肥肥白白，令人看不出牠曾流落街頭。（Instagram@suzume0513）

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Unagi跟她家中的貓貓相似度高達九成。（Instagram@suzume0513）

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收容所的職員不忍小貓就此斷送性命，於是四出為牠尋找領養者，包括在網上刊登廣告。碰巧，一名女子在網上看到了這則廣告；她大感錯愕，全因這隻小貓跟她家中的貓貓相似度高達九成。

她從廣告上得知這隻小貓的待領養期將過，當下便決定了要領養她。她不惜向公司告假，馬上乘搭火車到山口縣領養該小貓，還為牠取名為「Unagi」。

Unagi剛加入這個家庭時只得兩個多月大，體型嬌小。（Instagram@suzume0513）

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與「兄弟」重聚

她成功領養Unagi後，急不及待地把牠帶回家和家中主子Suzume會面。年幼的Unagi甫踏足新環境時十分戰戰兢兢，而Suzume亦表現得甚是疑惑。不久後，Unagi主動打破僵局，經常黏著Suzume。Suzume後來終被Unagi的誠意打動，終日和牠一起嬉戲。這般和諧的畫面，相信任誰看來都像是一雙親生兄弟！