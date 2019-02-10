無良主人兩度踢飛狗狗畫面被拍下　網民震怒：這種人沒資格養寵物

近日有網民於Twitter上載一位無良主人的虐待狗狗片段，馬上被瘋傳並引來大量網民熱議，促請拍片者報警救狗狗。

有網民拍下鄰居的虐狗過程並上載於Twitter。（Twitter@erumo_0384）

無良主人兩記重腳踢狗狗



日本一位網民（Twitter@erumo_0384）於2月8日上載一段短片於Twitter，並表示影片中的鄰居婆婆有虐待狗狗的習慣，如狗狗在家中隨處撒尿便會大力踢牠。該網民覺得狗狗十分可憐，便拍下鄰居惡行，尋求網民意見及協助。



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網民群起呼籲拍片者報警



該影片隨即於Twitter瘋傳，上傳僅一天就超過300萬觀看次數，眾多網民表示心痛狗狗被虐待，並請求拍下片段的網民儘早報警或通知保護動物組識尋求協助。



不少網民亦表示狗狗的步姿看起來十分奇怪，看似是因經常受虐導致行走不便，又狠批主人無人性、沒資格養狗狗。

該網民其後拍到無良主人跟狗狗回家。（Twitter@erumo_0384）

拍下片段的網民表示將報警及聯絡動物組織，又指若沒回應的話，便會向傳媒求助。



不少網民質疑放上社交媒體公審的行為並不恰當。拍片者回應指，將片段放上社交媒體是促使警方、動物組識行動的有力籌碼，認為自己沒做錯。



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