日本網店奇招吸客　橘子紙箱可變貓用被爐　銷量激增

被爐是日本人過冬的恩物，不管男女老幼都希望窩在「被爐」裡，連貓咪也不例外。最近，日本有商人便舉辦了一個名為《貓、被爐，以及橘子的回憶》活動，透過網上營銷，吸引貓奴們購買橘子。

店舖以《貓、被爐，以及橘子的回憶》為活動主題，吸引客人利用紙箱附贈的瓦楞紙，製作貓被爐。（Instagram圖片：chicken_nakata）

窩在被爐裡吃橘子，相信是大部份日本人對冬天的記憶。日本和歌山的「中田雞肉店」，上月開始在店內售賣原箱紀州橘，更推出《貓、被爐，以及橘子的回憶》活動，吸引貓奴購買。

每箱橘子均會附贈一張瓦楞紙。客人購買後，可以利用紙箱製作一張小小的被爐，而這張迷你被爐到底是給誰使用呢？當然是可愛的貓咪們！

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只需要購買一箱橘子，即可製作可愛的貓咪被爐。（Instagram圖片：marikobiz）

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+ 5 + 4 + 3

主人把箱子製作成被爐後，更可拍照上傳到Instagram或Twitter，並Hashtag「＃猫とこたつと思い出みかん」（《貓、被爐，以及橘子的回憶》），參加攝影比賽，優勝者更可以獲得222個橘子。（在日語裡，2的發音跟貓叫聲非常相似。）

原來中田老闆是一位愛貓之人，每賣出一箱橘子，都會把2%收入捐給貓組織，如果有客人把貓跟被爐的照片上傳到Instagram或Twitter並HASHTAG參與比賽，他會再捐出2円。

每箱橘子售價為3,922円（約港幣280元），每箱共重5公斤，並附贈一張瓦楞紙。（Instagram圖片：103noa）

中田老闆知道和歌山大部份種植橘子的農夫都開始上年紀，不懂得利用網上營銷來助長生意。所以這次他決定出面幫忙，希望透過網上活動，更加紀州橘的銷量，同時讓更多人能欣賞到紀州橘的甜美。

目前，2018年生產的橘子已經全數售罄，現在商店正預購2019年生產的橘子。