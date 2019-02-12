【救命犬】狗狗神預測　日救癲癇女孩逾50次性命

英國有位小女孩，自四歲開始患上癲癇症，曾一天發作多達100次，嘗試多種藥物亦無法成功阻她發病，令她每分每秒都活在恐懼中。直至狗狗Elmo出現，她的生命才能添上色彩。

有Elmo在身邊，Millie便能安心生活。（Daily Mail）

來自英國柴郡的11歲女孩Millie Webb，由於患有頑固型癲癇症，即使服用藥物仍然會發作，因此每分每秒都有機會出現生命危險，她更試過1天出現逾100次癲癇發生。

Millie自4歲出現癲癇，她的父母曾多次帶她求醫，5年間嘗試了12種不同的癲癇藥物，可惜她一直沒有好轉，直至Elmo出現。

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Millie家裡還有另一隻狗狗，不過在她病發時，牠會自動走開，只有Elmo會留在她身邊。（Daily Mail）

連番救主人一命

Elmo是Millie家裡養的狗狗，牠能夠在Millie出現癲癇前，精準地預測出來。有次，Millie在沙發上睡著，Elmo忽然狂舔她的臉。當Millie的母親想上前阻止時，發現她癲癇發作，原來Elmo察覺到她有異樣，成功救了她一命。

去年夏天，Millie在游泳池戲水時，亦曾突然癲癇發作。Elmo立即跳進水裡，並把她拖上岸，更不停舔她。事後，Millie的父母才發現Elmo有預測癲癇出現的技能。

Millie已經習慣被Elmo舔瞼。（Daily Mail）

目前，Millie的父母希望安排Elmo接受服務犬訓練，讓牠正式成為服務犬，可以陪伴Millie進入商店和餐廳，避免她的癲癇症突然發作。Millie的父親指出，「她小時候更容易癲癇，所以不想跟朋友外出玩耍，現在她改變了，想充分享受生活，跟朋友一起渡過愉快的時光。」

他笑說，有時希望她留在家裡看電視，她卻嚮往戶外活動，想跟朋友一起踩單車、溜冰。只要有Elmo在Millie在身邊，她便能安心地玩耍，性格亦較過去開朗。