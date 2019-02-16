【蠢貓奴】5個常對貓咪的誤解　翻肚向你絕不是要你摸

作為貓奴的你，是否自認十分了解主子呢？但事實上，貓咪心如海底針，許多時你認為理所當然的事，在貓咪眼裡會覺得你不可理喻，以下5個是貓奴常理解錯的疑惑，你是否也是其中之一呢？

許多貓奴都想知道貓咪的心底話。（Getty Images）

【1】貓咪翻肚不是撒嬌？

大家是否也有相類似的的經歷？當在撫摸貓咪時，牠總是表露出一副很享受的樣子，甚至乎突然翻肚子向天，這時你一定想貓咪想要輕揉肚子了。怎料一動手，貓咪便狠狠地作出攻擊。貓奴一臉茫然，不知自己做錯了什麼。

原來，貓咪被你撫摸時突然翻出肚子給你看，可能只是想表達牠對你的信任，而不是要你去摸牠的肚子。另外一個意思，則是表示牠已被摸夠了，要把被摸的地方收起來，即是要你收手。還有翻身的動作，其實是貓咪攻擊準備的動作，大家別誤會了！

【2】貓咪搖著尾巴是很開心？

或許大家認為貓咪和狗狗一樣，搖著尾巴是開心的表現。但事實上，這還要視乎貓咪搖尾巴的速度。如果尾巴搖動的速度很快，這表示牠心情不好，或是不耐煩正在生氣，這時最好讓貓咪冷靜下來，別惹牠了。但如果看到貓咪尾巴豎起向你走近，這其實不是攻擊的意思，這反而是想要找你玩耍的意思啊！

貓咪尾巴的搖擺位置與速度，其實都藏著牠的心理狀態。（Getty Images）

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【3】貓咪和我深情對望，牠一定很喜歡我？

要留心，貓咪的祖先是狩獵高手，所以不喜歡被盯著。當你一直長時間直視著貓咪眼睛的時候，對牠來說這是一種挑釁。不斷盯著貓咪眼睛，也會對牠造成壓力，所以牠很快便會避開你的視線。如果你留意到牠開始瞇起眼睛，這是牠表示要出手攻擊的表現啊！

和貓咪互盯的話，可能令牠感到不安。（Getty Images）

【4】貓咪歪著頭是在賣萌？

當大家看到貓咪歪著頭，都會覺得牠很可愛。但要知道，貓咪是不懂賣萌裝可愛的，牠歪著頭，其實是覺得困惑，想用另一個角度去看清情況。或許是你突然戴上了帽子，令牠大惑不解，所以嘗試歪著頭來看你，看看情況有沒有改善。

貓咪歪著頭不是在賣萌，只是牠感到有點困惑。（VCG）

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【5】貓咪在食物旁作出埋沙的動作，這是因為牠覺得食物如便便般臭？

有時候會看到貓咪將食物作出類似埋沙的動作，但大家別誤會貓咪覺得食物如糞便般臭，要用貓砂藏起來。事實上，這是貓咪覺得現在還沒有餓，想把食物先藏起來稍後才吃的意思。

貓咪也會有將食物藏起來的習慣，只是現在家貓較少出現此行為。（Getty Images）

以上的貓咪奇怪行為，你是否也曾遇到過呢？就是因為貓咪沒法說話，所以我們才會對貓咪有這麼多誤解。但作為奴才的你，相信一定會在網絡書本中，努力尋找相關資料，以了解主子心理，做個稱職的貓奴。