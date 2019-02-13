機場檢疫犬被踢　肇事政府職員態度囂張：「我就是不喜歡狗」

農曆新年期間，台灣高雄國際機場發生了一宗政府職員腳踢檢疫犬的事件，引起網民不滿。 涉事職員隨即公開道歉，望平息民憤。

事源於一名鍾姓的領犬員於上周日（10日）在Facebook社團發文分享，指他帶領的檢疫犬被政府職員用腳踢。他於帖文怒斥該職員：「只因為狗靠近，你說怕被咬，就出腳踹工作犬。」

台灣高雄內的一頭檢疫犬被移民署職員用腳踢。（Facebook@有點毛毛的）

本月9日晚上11時多，當時檢疫犬Jenna在鍾姓領犬員的帶領下當值。就在Jenna走過一位台灣移民署職員身旁時，該名職員竟突然伸出腳踢牠。Jenna的領犬員立刻與該職員理論，但後者看來毫無歉意，更直言：「我就是不喜歡狗。」

陳姓職員腳踢檢疫犬後，竟直言：「我就是不喜歡狗。」（Facebook@有點毛毛的）

鍾姓領犬員在帖文中補充道：「狗狗嚇到還因此『該』了一聲.....你可以不喜歡狗討厭狗，但你絕對不能欺負牠們。」大批網民隨即在帖文留言，對涉事職員表達不滿，「檢疫犬是公務人員」、「檢疫犬都是溫馴且訓練過的！並不會兇人咬人啊」、「這些狗狗很辛苦，為什麼要這樣對牠們」等。

鍾姓領犬員在Facebook社團發文分享怒斥移民署職員所為。然而，該帖文目前已被刪除。（Facebook@有點毛毛的）

隸屬台灣移民署的高雄機場國境事務隊長蔡英傑為事件致歉，指涉事的陳姓職員已按規定進行內部處分，將被調離機場。他續指，陳姓職員因童年曾被狗狗咬傷，因此對狗狗感害怕，加上當時他們身處狹小的職員通道，職員難以避開才會做出不當舉動。他同時補充，陳姓職員事發後曾主動向上司報告事件。

但鍾姓領犬員卻再度在Facebook發文，質疑陳姓職員道歉的誠意。

陳姓職員今天下午當面向領犬員、檢疫犬及相關部門致歉。（東森新聞）

▼▼▼點擊影片了解領犬員為何質疑陳姓職員誠意▼▼▼

據了解，被踢的檢疫犬身體並無大礙。陳姓職員今天下午已帶同狗食物，當面向領犬員、檢疫犬及相關部門致歉。台灣移民署承認陳姓職員的不當行為嚴重影響機關形象，並承諾未來將加強教育屬下職員，讓他們更尊重及保護動物。