韓國繁殖場環境極惡劣　200狗狗捱凍無水飲　動保出手營救

昨日，國際動保組織成功在韓國一個環境惡劣的繁殖場救出了約200隻狗狗。場內不但衛生情況欠佳，部分狗狗甚至肢體殘障，環境非常惡劣。獲救的狗狗將被送往美加等地，再由HSI安排領養等事宜。

韓國西部的洪城郡（Hongseong）有一個經營了8年的狗狗繁殖場，場內所飼養的200隻狗狗分別會售作狗肉或寵物；大部分為名種狗，包括芝娃娃、哥基、雪橇、貴婦狗等等。國際動保組織Humane Society International（HSI）已於昨日（13日）將這些狗狗救出。

HSI在韓國一個繁殖場救出了約200隻狗狗。（AFP/Getty Images）

相關文章：【發人深省】受狗狗動畫感動 首爾市長承諾關閉市內所有狗肉屠場

然而，繁殖場內環境令人咋舌，狗籠生鏽且空間狹小，僅得加熱燈作保暖之用，部分狗狗連食水亦欠奉。至於準備被售作狗肉的狗狗情況更糟，因牠們的籠子被放在寒冷的室外。繁殖場老闆Lee Sang-gu承認，所有未能賣出的寵物狗將轉售作狗肉用途。

狗狗們的身體狀況亦令人擔憂，不但非常瘦弱，連毛髮也雜亂打結。當中部分狗狗的四肢帶有傷口，明顯未妥善處理；有些更有肢體缺陷。

繁殖場內環境令人咋舌，狗籠生鏽且空間狹小。（AFP/Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

相關文章：南韓最大規模屠狗區被拆 遺下大量電擊用具

其實HSI在過去數星期曾多次到訪繁殖場，早前已成功爭取將狗籠移進室內及鋪放稻草。經過多次磋商，HIS日前終成功與達成協議，同意由他們帶走所有狗狗。Lee Sang-gu坦言對身為繁殖者感羞恥：「我很少跟他人提起我的職業，連我的妻子和女兒也時常勸我關閉這個狗場。」

獲救的狗狗將被送到美國及加拿大等地，再由當地的HSI安排領養等事宜。（AFP/Getty Images）

HSI的成員Nara Kim表示：「這些狗狗全都出生在這個極骯髒的地方，只有少數能找到幸福的歸宿，至於其他則只能被賣到餐廳或另一違繁殖者手上。」所有獲救的狗狗將被送到美國及加拿大等地，再由當地的HSI安排領養等事宜。

南韓有吃狗肉的傳統，據指每年約有100萬隻狗因此送命。但近年因多數市民漸趨不贊成吃狗肉，而首爾市長朴元淳日前亦表示將以各種方式施加壓力，讓市內為數不多的狗肉店結業。