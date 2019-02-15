【WDJ】權威寵物雜誌2019狗糧推薦榜　公開47款香港有進口的品牌

近年不時發生寵物糧被驗出超標事件，一眾狗主在選擇狗糧時都份外留意。最近全球權威寵物雜誌便公布了2019狗糧推薦名單，寵主可透過這名單得到一些啟示，或許能在你挑選狗糧時，提供更明確方向。

選擇狗糧時，要綜合自己狗狗的情況，如有需要也可向獸醫諮詢意見。（Getty Images）

不少寵主在選購狗糧時，都會患上「選擇困難症」，因為坊間品牌太多，令人花多眼亂。寵主通常都會聽取寵物用品店或朋友的建議來選購。不過，WDJ近日便公布了他們所推薦的狗糧品牌名單，應可作為一個選購指引。

市面狗糧花多眼亂，有時候真的不知應如何選擇。

WDJ權威可靠？

WDJ全寫是Whole Dog Journal，是美國著名的寵物雜誌，他們一直被大眾所信賴，原因是他們不是依靠廣告收入贊助，而是真的靠讀者訂閱來支持營運，因此每年評選出來的狗糧名單，都被認為是最具公信力！

WDJ具權威與公信力，是在選擇狗糧時的一個指引方向。

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WDJ每年會公布經他們評測後，認為是值得推薦的狗糧名單，這個名單每項產品都是獨立的，即是如果該廠同時有生產狗糧和貓糧，他們評估時是會完全分開，不會因它是大品牌而盲目推薦。

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評選標準

2019年，WDJ在替寵主挑選狗糧時有新的標準，包括：【1】要含有高品質的動物蛋白；【2】拒絕含有任何肉類副產品或禽類副產品；【3】拒絕含有未被詳細標明種類的脂肪或蛋白；【4】對全穀類及蔬菜的類更留心其質量；【5】拒絕含任何人工色素、香味添加劑與防腐劑的狗糧；【6】拒絕含任何增甜劑的飼糧。

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每隻狗狗需求有別

還有一點要留心，WDJ是按狗糧廠商提供的資料去作出評價，因此如果廠商沒有提供資料，便不會榜上有名。

但要記著，狗狗和人類一樣，會隨著身體的成長而有不同的營養需求。例如未成年的幼犬要促進肌肉、骨骼的成長，在飲食上應注意蛋白質的攝取。隨著狗狗年紀大，新陳代謝較慢，活動量也不多，這時便要控制好卡路里的攝取，避免對身體器官產生負擔。如大家在選擇狗糧時有疑問，應向獸醫諮詢專業意見，這才能為狗狗提供最合適的糧食。

相關資料：Whole Dog Journal's Approved Dry Dog Food List