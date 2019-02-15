獸醫發文懷念「貓訪客」　寵主親身回應　結局超心酸...

日前（5日），一名居於日本滋賀縣的獸醫在Twitter發文，懷念家中6年前的一位特別的訪客，那就是一隻賓士貓。豈料，這則帖文竟被該貓貓的飼主看到，並留下了讓該獸醫和一眾網民震驚不已的回覆。

這名日本滋賀縣的獸醫在Twitter帖文中指，一隻擁有黑白色毛髮的賓士貓，在6年前的某天突然走到他家門前閒逛。該獸醫見牠背部全是黑色的毛，便稱牠為「小黑」。自此，「小黑」時常也會到他的家中嬉戲，更與他家中的貓貓成為朋友。

獸醫在帖文中指，這隻賓士貓在6年前的某天突然走到他家門前閒逛。（Twitter@catsclinic）

靠小貓隔空聊天

該獸醫留意到「小黑」戴有頸圈，於是便把一張紙條放進牠的頸圈內，試圖與牠的飼主隔空交談。那張紙條寫著「請問牠是哪一家的貓咪？叫甚麼名字？牠經常會來我家玩，十分可愛」。

翌日「小黑」再次到訪時，頸圈內已放有牠飼主的回覆，寫著「牠叫『大豆』。牠是從何時開始到你家中打擾你？請你日後也繼續跟牠做朋友」。但到了後來，「小黑」漸漸就沒再出現了。

獸醫給「大豆」飼主的紙條。（Twitter@catsclinic）

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「大豆」​早在兩年前離世

直至日前一則Twitter帖文在網上引起迴響，才為這個故事寫下了後話。「大豆」的主人看見這則帖文後，留言提到「大豆」原來早在兩年前已離世。

整段回應如下：「很抱歉和你斷了聯絡，我想藉這個機會再次感謝你。對於『大豆』常到你家打擾，我們在抱歉的同時又很開心，因為牠遇上一個像我們般疼愛牠的人。牠對陌生人的警戒心很強，但卻願意讓你把紙條綁在頸圈上。我們當時心想：可以讓『大豆』如此信任的人，一定是一位很溫柔又很懂貓的人！」