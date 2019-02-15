與特朗普撞名雪橇被殺　被質疑牽涉政治因素

周日（10日），美國明尼蘇達州（Minnesota）內一隻名叫「特朗普」的雪橇犬被人槍殺。消息傳開後，有網民質疑狗狗被殺背後藏有政治動機；而當地法院則已發出聲明反駁相關說法。

這隻名叫「特朗普」（Donald Trump）的雪橇犬由58歲男子Randal Thom所養，他共養有10隻狗。另外，他同時是一名總統特朗普的忠實支持者。

這隻名叫「特朗普」的雪橇犬被人槍殺。

他在愛犬「特朗普」死後，在Facebook發文悼念：「要跟我最好的朋友Donald道別了。牠被我的鄰居槍擊了4次。當我凌晨在一個粟米田發現牠的時候，牠的身軀依然溫暖，那個混蛋讓牠受苦了14小時。Donald，我真得很愛你。」

雪橇犬的主人Randal Thom是一名總統特朗普的忠實支持者。（TNS）

帖文發布後，有網民質疑狗狗「特朗普」的死牽涉政治動機，並推測兇手為Randal一位支持民主黨的鄰居。但當地法院很快就發出聲明反駁，表示相信殺害狗狗的人是出於保護其他動物才開槍，屬合法行為，背後並不涉及政治因素。

當地法院指，Randal曾14次被鄰居投訴沒有妥善看管狗狗。（Facebook）

法院同時指出，Randal曾14次被鄰居投訴沒有妥善看管狗狗，指控包括讓狗狗跑到公路及私人物業、咬傷途人、攻擊其他狗隻、咬死家禽、追趕牛及鹿等。2015年，Randal曾因不善管理狗隻而被法院定罪，判處罰款。