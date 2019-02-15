【情人節】狗狗也有Speed Dating　參加後脫離「單身狗」行列

誰說慶祝情人節是人們的專利？在美國紐約，有一群狗狗因不甘成為「單身狗」，於是特地在情人節前夕參加了Speed Dating，尋找能共度佳節的伴侶。

日前，美國紐約的一群狗狗參加了一個Speed Dating派對！（Instagram@appletheyorkie1）

是次活動由組織「The Barking Lot」舉辦，地點為一家歡迎狗狗的家具店。共有15隻狗狗出席活動，當中不少也是Instagram上的小明星。Speed Dating的規則很簡單，狗狗們將獲配另一狗狗作搭檔，然後牠們將有一段時間相處，及拍下「情侶合照」。然後，狗狗們便會交換搭檔，再重複上述活動。

狗狗們將獲配另一狗狗作搭檔，然後需拍下「情侶合照」。（Instagram@appletheyorkie1）

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「The Barking Lot」創辦人之一的Chang-Finnie笑指她的狗狗Cody現時單身，並已準備好認識新朋友。另一參加者Donna Modafferi則開玩笑道：「我嘗試把這個女孩（狗狗）嫁出，然後她就可以搬出我家了。」場內不但有供狗狗食用的零食，更同時播放迪士尼經典狗狗電影《小姐與流氓》，為活動倍添浪漫氣氛。

派對上播放了迪士尼經典狗狗電影《小姐與流氓》，為活動倍添浪漫氣氛。（網絡圖片）

這次聚會不僅讓狗狗們認識了新朋友，更別具慈善意義，因參加者們於當日共捐贈了約300美元予動保機構「Best Friends Animal Society」。Chang-Finnie表示：「我們希望狗狗能夠開心及被愛，將這份歡樂散播出去，及幫助其他獲救的動物。」