消防局貓貓遭匿名投訴趕走　 消防員寫信求情　誓保護「戰友」

在美國三藩市的某個消防局內，住有一隻小貓。牠自5年前被一名消防員救起後，就一直在局內生活。直至日前，一封匿名投訴信為牠幸福的消防局生活劃上了句號。

美國三藩市內有一間與別不同的消防局，因為局內的49分隊成員中包括了一隻貓貓。這隻乖巧可愛的玳瑁貓Edna在消防局內已生活了5年，然而卻在本周一（11日）被送走，令Edna不得不忍痛離開消防局的元凶正是一封匿名投訴信。

貓貓Edna因被人匿名投訴而被逼離開消防局。（Instagram@fire_cat_edna）

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早前，有人以匿名方式直接向消防處投訴49分隊在局內飼養貓，認為貓貓會令局內的醫療器具受感染，要求把牠送走。高層隨即回應指基於貓貓的安全考慮，下令49分隊須於限期前送走牠。49分隊的成員捨不得Edna離去，決定寫信給高層表達意願，連其他分隊的成員也有伸出援手。他們甚至向媒體投稿，希望能借輿論的力量使高層改變主意。

局內的消防員及救護員十分喜歡Edna。（Instagram@fire_cat_edna）

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消防員們這麼維護Edna不無道理，因為Edna在局內住了整整5年，早已是他們無可取代的同伴。5年前，局內其中一名消防員在路邊救起了Edna，並把牠帶回分局。機警的Edna更會幫忙驅趕其他小動物，例如偷跑進來的浣熊。

Edna被捉上開往新家的車上，一臉茫然的牠似乎仍未知即將要告別消防局。（Instagram@fire_cat_edna）

雖然消防員們花光力氣挽留Edna，但最後牠還是不得不離去。限期當天，Edna被捉上開往新家的車上，一臉茫然的牠似乎仍未知即將要告別消防局。牠趴在車窗上定睛地看著分隊成員們，令成員們十分心酸。可幸的是，Edna是被其中一名成員的家人所領養，而牠現時在新家也適應得不錯。