受訓服務犬玻璃地板前卻步　訓練員耐心鼓勵　終克服恐懼超感動

服務犬肩負起照顧殘障或長期病患主人的重任，因此必須好好地適應各種環境。外國一頭受訓中的服務犬遇上了玻璃地板，馬上因害怕而卻步。但在訓練員的耐心鼓勵下，牠終鼓起勇氣在玻璃地板上行走，舉動令訓練員及網民們也萬分驚喜。

影片攝於美國猶他州的一間博物館內，片中的狗狗名叫Hope，是一頭受訓中的服務犬。從片段中可見，Hope穿著寫有「服務犬」字眼的衣服；牠在看到眼前的透明地板時立刻停下腳步，似乎十分害怕踏上去。牠猶豫了一會，才提起左腳輕輕地踩在地板邊緣。路人們詢問是否在為服務犬進行訓練，牽著狗繩的訓練員隨即回答是。

訓練員為了讓Hope安心，索性直接坐在透明地板上，說服牠這是安全的。在訓練員的鼓勵下，Hope逐漸向前進發。但牠明顯仍未能克服，因牠只敢走在透明地板中間的黑色支架上，而且每走一步也十分謹慎。

狗狗看到眼前的玻璃地板時立刻停下腳步，似乎十分害怕踏上去。（秒拍）

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一旁的訓練員不但沒有責罵牠，反而不停向牠遞上零食以作鼓勵。Hope再次鼓起勇氣，用前掌試探般地踩在透明地板上，反覆數次後，牠似乎終於相信地板是可靠安全的。牠自信地在地板中間走了數步，走到訓練員面前，令圍觀的人十分驚喜。

其實大部分的狗狗也會畏高，所以網民們看到Hope竟然能夠克服心理障礙時，紛紛讚揚牠十分勇敢。