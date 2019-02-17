攝影師為狗灑上彩色粉末　呈現爆發力的美

硬照通常只能捕捉一瞬間的畫面，難以展現出動感。近日，加拿大攝影師Jess Bell便分享了一輯令人震驚的照片！她透過彩色的粉末，展現出狗隻躍動時的爆發力，讓照片充滿動感！

加拿大攝影師Jess Bell。她本身有養狗，更是一名犬隻訓練師。（JESS BELL PHOTOGRAPHY）

加拿大動物攝影師Jess Bell，近日分享了一輯利用彩色粉末拍攝的狗寫真。她先把顏色粉末灑在狗的背部，然後引領狗隻向前躍起，粉末會隨牠的躍動而揚起，展現出牠跳躍時的爆發力。

紅色的粉末在狗躍動時散開，為動作添上動感。（JESS BELL PHOTOGRAPHY）

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她在個人網誌指出，「每張照片都獨一無二，突顯了不同狗種身體間的差異，放大了狗狗動作的魅力。」每張照片都用上不同的顏色的粉末，而這些粉末並非隨意決定，她考慮了每隻狗的個性、毛色，從而為牠選擇一種最合適的顏色。

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假如狗主擔心顏色粉末會為狗隻健康帶來影響，可以選用白色粉末再以電腦後製。（JESS BELL PHOTOGRAPHY）

大家可能會懷疑，這樣粉末會否對狗狗帶來傷害？她在網誌指出，這隻彩色粉末的原材料為粟粉，並混合了符合FD&C（美國聯邦食品、藥品和化妝品法案）的顏料，對於狗隻健康及環境無害，拍攝過程亦會避免粉末觸及狗隻的頭部。假如狗主仍不放心，她可以利用粟粉拍攝再進行後製。

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狗隻身上的粉末展現出牠躍動時的爆發力。（JESS BELL PHOTOGRAPHY）

Jess Bell表示，這些彩色粉末的照片靈感來攝影師Andrea Zachrau，他擅長為馬拍攝照片，過去曾經利用彩色粉末為馬拍攝出充滿動感的照片。

攝影師Andrea Zachrau於馬匹身上灑上橙紅色的粉末，讓牠看起來沐浴於烈焰之中。（Andrea Zachrau Photography）

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大多數照片都只能捕捉到一瞬間的影像，難以展現出狗跳躍時的動感，而Jess Bell便透過彩色粉末，讓逐漸散落的粉末呈現出狗隻的爆發力，為照片加添動感。



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