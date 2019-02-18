狗狗便利店門前吹冷氣　懶理自動門夾頭　背後故事心酸

泰國屬熱帶氣候，長年溫熱潮濕，全年最低氣溫只有攝氏17度，而最高氣溫卻可達38度。 對於街上無家可歸的浪浪來說，如此炎熱天氣的確不好受，因此不少浪浪都會走到便利店門前乘涼。有網友早前便上載了一段在狗狗便利店前拍攝的影片。

狗狗把頭靠在自動門的門檻上。（影片截圖）

泰國全年天氣溫熱潮濕，對於街上的浪浪來說，實在不好受。所以在天氣特別炎熱的日子，牠們大多會走到便利店門前乘涼。

有位泰國網友早前便在Twitter上載了一段影片，內容是一隻浪浪躺在便利店門前睡覺，正當牠酣睡之際，自動門卻在下一秒......

▼▼▼點撃睇現場情況▼▼▼

浪浪好像沒被自動門打擾到，繼續睡得非常甜，只是被自動門撞上一刻，牠的臉皮隨門推移而稍有扭曲，露出了一張怪臉。其實類似的情況經常發生在泰國，過往亦有網友拍到浪浪窩在便利店門正中央，當自動門關上時，正好把牠夾住，而牠亦處變不驚，繼續休息。

天氣炎熱，不少浪浪都喜歡在便利店門前休息。（影片截圖）

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影片上載短短兩天，已經獲得二十萬次轉發，有不少網友留言指，擔心浪浪的耳朵被自動門夾到。不過上載影片的網友表示，浪浪的耳朵只是被自動門推開，沒有夾到。有網友覺得浪浪的樣子太好笑，但也擔心浪浪長年受苦。