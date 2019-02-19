「玻璃貓咪」患罕見病須24小時穿衣　女獸醫不嫌棄一口答應收養

家中貓咪如果有健康問題，你會選擇轉身不理，還是勇敢地承擔起照顧責任？外國早前就有一位非常暖心的女獸醫收養一隻被遺棄的病貓，她不僅將牠帶回家照顧，還讓牠成為了健康又漂亮的喵星人！

外國一名善心人早前於街上發現一隻流浪小貓，仔細一看貓咪的頸部位置有著嚴重的傷痕，因此便將小貓帶到區內的獸醫診所治療。當女獸醫為毛孩處理好受創的部分後，推斷這隻貓咪應出生不足一個月，又指牠因為長期捱餓的關係，體重只有約0.45公斤。善心人建議女獸醫先暫時照顧牠，直到為牠找到新的領養人，誰不知女獸醫竟一口答應，最後貓咪更成為了她家裡的「永久成員」！

女獸醫起初只答應善心人先暫時照顧這隻患病的貓咪，誰知毛孩最後竟成為了她家裡的「永久成員」！（IG@porg_the_glass_kitten）

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兩口子經過一段時間的相處，女獸醫續發現了貓咪身上有一些奇怪的特徵，除了眼睛大得不尋常外，牠還有著比較小的下顎，於是女獸醫便逗趣地以Star Wars（星球大戰）中的一種大眼睛角色「Porg」來為貓咪命名。

女獸醫後來再發現貓咪身上有一些缺陷，例如每次為牠梳理或輕撫耳朵或頸子時，貓咪身上總會莫名奇妙地出現大量撕裂的痕跡，情況嚴重不尋常。於是女獸醫便為Prog 深入檢查，發現毛孩患有一種名為 「Elhers Danlos 綜合症」，屬於一種遺傳性的膠原缺陷，會導致貓咪皮膚伸展性異常，在貓科中出現屬罕見情況，因此 Prog 又有了一個新的稱號－「玻璃小貓」。

兩口子經過一段時間的相處，女獸醫續發現了貓咪身上有一些奇怪的特徵，除了眼睛大得不尋常外，還有著比較小的下顎，於是她便逗趣地以Star Wars（星球大戰）中的一種大眼睛角色「Porg」來為貓咪命名。（IG@porg_the_glass_kitten）

女獸醫表示需要照顧有身體易受傷害的小貓是一件很不容易的事，幸好 Prog 也非常懂事，再加上女獸醫很有耐心，兩口子都一同學習如何保持健康和安全。除此以外，女獸醫為保護 Prog 的皮膚健康，因此每天都會為牠準備衣服，以提供最大可能的覆蓋和照顧，而在衣服設計上亦盡可能令貓咪感到自如舒適。懂事的 Prog 似乎明白主人的用意，從來都不會拒絕穿上衣服。

如今小貓每天都穿著小衣服，在主人家中開心的玩耍，根本與其他小貓無異！（IG@porg_the_glass_kitten）

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貓咪除了身體容易受傷外，眼睛亦出現了一些小毛病，別看 Prog擁有著一雙大眼睛很漂亮，但原來貓咪正面對著眼部晶狀體脫落的問題，可幸此病患可是容易解決，女獸醫只需每天為牠滴滴眼藥水便可。

如今小貓每天都穿著小衣服，在主人家中開心的玩耍，根本與其他小貓無異！「玻璃小貓」很幸運地遇到一位懂得欣賞和疼愛牠的主人，願未來牠也能如此快樂地生活下去！