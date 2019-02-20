【童真】8歲女孩生日願望超感人　「想把禮物送給收容所的毛孩」

小朋友總希望家中的玩具能夠堆積如山陪伴著自己，但美國北卡羅萊納州一位8歲小女孩Alex卻在月初親身到訪市內一間動物收容所，並親自將「生日禮物」捐給中心裡的毛孩，收容所職員後來於Facebook發帖稱讚Alex的善舉，不少網民得悉事件後都紛紛表示感動，「小女孩的善心真是珍貴！」

一位名為Alex 的8歲小女孩於本月初手提著一個大袋子到收容所，並向職員表示今年的生日願望是將禮物捐給收容所裡所有的毛孩。（FB@Burlington Animal Services）

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動物收容所Burlington Animal Services早前發帖表示，一位名為Alex 的8歲小女孩於本月初（3日）早上手提著一個大袋子到收容所，並向職員表示今年的生日願望是將禮物捐給收容所裡所有的毛孩。當職員打開袋子時發現，Alex竟帶來了狗狗飼料、玩具、衣服、狗繩、毛巾等，縱使「禮物」的數量並不多，但小女孩那顆純潔的善心卻令義工們感動不已！其後收容所職員又在官方Facebook發帖稱讚Alex的善舉，「謝謝你小小年紀就這麼貼心，在這麼特別的一天（生日）想到我們的毛孩。」

當職員打開袋子時發現，小女孩竟帶來了狗狗飼料、玩具、衣服、狗繩、毛巾等，縱使「禮物」的數量並不多，但小女孩那顆純潔的善心卻令義工們感動不已！（FB@Burlington Animal Services）

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不少網友得悉Alex的善舉後都紛紛表示感動，認為毅然放棄深愛的生日禮物對一位小孩來說是一件不容易的事，「小女孩的善心真是珍貴」、「Alex！你實在太酷了！」、「謝謝你的大愛！」、「小孩有時還比大人懂事！」。