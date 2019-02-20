黃子佼愛犬「元氣」離世　彼此相伴18年　「牠是我重生的原因」

本月15日，台灣藝人黃子佼的愛犬「元氣」離世，二人至今已一同走過18個年頭。黃子佼昨日（19日）於Facebook發文悼念愛犬：「這回讓我用力悲傷一次」，在文中形容牠為「我這一生認定的大兒子」，更寫道「牠是我重生的原因」。黃子佼女友孟耿如在悼文中一句「以後你記得要跑來媽媽的肚子裡」，感動了不少網民。

「元氣」本是一頭精靈活潑的柴犬，但因已達18歲高齡，難免遭疾病纏身。15日早上9時多，黃子佼如常餵飼「元氣」時，發現牠低聲哀號。黃子佼形容「元氣」當時露出「我從來沒看過的異狀樣子」，然後便斷了氣。黃子佼隨即為牠進行人工呼吸，可惜牠已回天乏術。

黃子佼愛犬「元氣」在去年12月正式年滿18歲。（Instagram@mickey1972330）

二人的緣分始於2001年，黃子佼把當是僅得一歲的「元氣」帶了回家。黃子佼多年來也十分疼愛「元氣」，更曾為牠推出書籍「早安！元氣」。黃子佼在悼文中坦言：「牠是我重生的原因，我想永遠永遠在牠身邊，所謂名利根本都是浮雲，只有牠的陪伴真真實實。」

黃子佼和「元氣」已互相陪伴了18年。（Instagram@mickey1972330）

為愛犬放棄旅行 拋開堅持

為了照顧「元氣」，黃子佼也作出了不少犧牲。他直言在飼養「元氣」前經常旅行，但在這18年間每年只敢遠遊2至4天。除了生病時必要的住院外，他一直堅持親自照顧「元氣」，二人可謂形影不離。隨著「元氣」年紀漸長，牠走路時偶爾會不穩。於是，黃子佼立刻將向來重視的「美感」拋諸腦後，在家中鋪上大面積的防滑地毯。

「元氣」的健康從前年開始轉差，有時甚至無法自行大小便。（Instagram@mickey1972330）

「元氣」前年始患老年癡呆

直至2017年，「元氣」被診斷出患有老年癡呆。同年冬天，牠不幸小中風，無法自行大小便，甚至連喝水及進食都要用針筒餵。自此之後，黃子佼即使在外工作時也會帶著「元氣」，希望能隨時照顧牠。某天，黃子佼抱著「元氣」，凝神問：「還想再陪我嗎？如果想，我們一起努力」；「元氣」以一雙精靈的眼睛回答他。其後，「元氣」竟奇蹟般恢復了不少，可以自行站起來。

黃子佼女友孟耿如在悼文中寫道：「以後你記得要跑來媽媽的肚子裡」，表達希望跟「元氣」再續前緣的心願。（Instagram@mickey1972330）

女友望「元氣」投胎成懷中孩子

可惜，「元氣」的意志終究不敵高齡的身軀；牠在去年12月正式年滿18歲後，身體每況愈下。直到日前，牠在黃子佼的陪伴下安詳離去。黃子佼女友孟耿如得悉噩耗後，在悼文中寫道：「以後你記得要跑來媽媽的肚子裡」，表達希望跟「元氣」再續前緣的心願。

「元氣」離世數天以來，黃子佼直言現時很怕獨留在家：「現在行程天天可以鬆綁，可放年假長途旅遊。但如果問我要選哪一個，我會選每天回家看到牠，那是旅遊無法替代的日常。」