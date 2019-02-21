【養貓千日】戒指掉到水槽縫　喵星人伸出神爪輕鬆撈起　

大家經常指貓咪性格高傲，對主人愛理不理。不過外國有一隻貓咪便顛覆了大家對貓的印象！ 外國有一名主人，不小心把戒指掉進洗手盤的排水孔裡，當她感到徬徨無助之際，她的愛貓在這時伸出援手，用巧手輕鬆拿回。

貓主Ginaa養了一隻很可愛的虎斑貓。（Twitter@ginaawilsonn）

美國聖地牙哥的女貓主Ginaa一個月清洗戒指時，不小心把它掉進水槽縫裡。Ginaa其實一早擔心會出現這意外，為了防範，她已在戒指上加上夾子，可惜夾子體積不夠大，清洗的過程裡，戒指還是掉進洗手盤裡。

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貓咪怎樣把戒指撈出來呢？（Twitter@ginaawilsonn）

自從戒指掉進排水孔裡，她每次使用洗手盤時，都感到非常惆悵，她表示：「我擔心把它（戒指）掏出來的時候，它會掉進排水孔更深的地方。」貓貓此時竟然伸出「援手」！

▼▼▼點撃影片看貓咪神手撈起戒指▼▼▼

影片中貓咪把手伸進排水孔裡，牠先用右手撈了兩下，發現不順手，於是轉左手，成功把手掌伸到排水孔深處，然後撈了幾下，牠的爪子好像抓到什麼，結果手一拉──不到五秒鐘，牠就成功找到女主人一個月前掉進排水槽的戒指！

貓咪成功救戒！（Twitter@ginaawilsonn）

貓主把影片發佈到社交平台後，獲20萬名網友轉發，他們大多留言指：「貓咪真出色」、「養貓千日用於一時」、「神隊友」。大家都認為這隻貓咪非常乖巧，顛覆了大多數人對貓的印象！