黑貓乘霸王地鐵　更挑男乘客寵幸　網民：快把牠帶回家

撰文：何東緯
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在人來人往的地鐵車廂裡，你想過會遇到小動物嗎？
近日在紐約地鐵裡，便有隻黑貓乘霸王車，而且更像皇帝出巡般四處閒逛，甚至跳到乘客腿上討摸，被網民笑稱這是最可愛的霸王車乘客。
貓咪坐在俊男腿上討摸。（twitter@NewYorkNeek）
這則有趣的消息，由NewYorkNeek這個Twitter帳號傳出。網民留意到地鐵車廂裡有隻小黑貓在遊蕩著，於是便拿出手機拍攝。這隻黑貓大膽又好奇的到處嗅聞乘客，許多乘客都被這一幕逗得發笑，但也有怕貓的女乘客被貓咪嚇得雙腳抬起，怕不小心踩到小貓咪。
～點擊圖片看這有趣事件～
貓大爺出巡。（twitter@NewYorkNeek）
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在影片以外，網民更貼出一張黑貓坐到男乘客腿的相片，似乎這名男乘客不介意貓咪臨幸，更被逗得很開心。網民在留言中表示，這是2月18日的下午2時許，他留意到黑貓在The Bronx 181街上車，然後乘南行的1號線到125街下車。「可能這裡的酒窖，就是貓咪捉老鼠的工作地方」。
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對於貓咪的寵幸，對網民來說有不同的反應。「也只有在紐約，你才會看到貓咪霸凌乘客。」、「應該要把牠帶回家！」、「實在太可愛了！」、「牠將乘車卡放到哪裡去了？」