瀕死老人盼13歲愛寵有好歸宿：牠一直是我的精神支柱

生命有限期，但如果能在有生之年，預先安排好後事，讓身邊的愛寵幫到更多的人，這絕對是一件好事。 在美國，有一個動物收容機構，專為老人家安排老狗，讓他們能一起共度晚年。據悉不少老人家領養老狗後，變得更有精神與活力，也令無依老狗有溫暖的家。

Pawpaw是John的好伙伴，不知不覺已相處年多。（facebook@Muttville）

John是一個需要坐輪椅的老人家，縱然他也知道自己已時日無多，但在能力許可下，還是希望能給動物收容所的狗狗一個充滿愛的家。

在2017年時，John在加利福尼亞州的Muttville，一所老狗拯救中心裡遇到了Pawpaw，那時狗狗已11歲，和John一樣已是年紀老邁。但John決心要讓這無依的老狗有歸宿，於是帶了牠回家。

Pawpaw在3年前來到John家，當時已是一隻老狗。（facebook@Muttville）

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珍惜與老狗相伴的每天

這幾年裡，John和Pawpaw建立起深厚的感情，狗狗生活在充滿愛的家。原來，Pawpaw是John一生中養的第13隻狗狗，儘管在他收養Pawpaw時，已患有ALS（Amyotrophic lateral sclerosis，肌萎縮性脊髓側索硬化症），這是一種肌肉退化的疾病，令他沒法正常站立，要坐在輪椅上生活，但他仍珍惜與狗狗相處的每一天。

John盡自己的能力，去給狗狗最大的愛與溫暖。（facebook@Muttville）

最近，John留意到自己的健康每況愈下，他清楚知道必須為Pawpaw計劃好未來，最令他擔心是在離世後，狗狗沒有人照顧。作為Muttville的創辦人，Sherri Franklin表示：「當主人離世後，寵物便會被送到當地的動物收容所。如果狗狗已年紀大，許多時也難以找到合適的家庭去收養，結果最終要面臨安樂死的命運。」

Pawpasw那熱情與樂觀的性格，能令身邊的人也被感染。（facebook@Muttville）

「在Muttville裡，有來自不同背境的狗狗，但最令我感到難過的，就是牠們原本都擁有美滿的家，只因主人離世，便令牠們的命運有如此大的改變。」Franklin說。就是因為這樣，Muttville便有一個「Seniors for Seniors」的貼心計劃，將老狗安排給老人家領養，這對老人和狗狗來說都有好處。

作為稱職的主人，應預早替家中寵物作好安排。（facebook@Muttville）

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寵物是精神支柱

「Pawpaw本身是隻天性樂觀、隨和，而且非常友善的狗狗，牠適合大多數的家庭。縱然John已年紀老邁，但他有替Pawpaw想過，希望牠能找到幸福家庭。我們相信，Pawpaw還可幫到更多有需要的人，尤其是生病或老人，寵物具有很強的感染力，可以令帶病的人有更強的生命力。就像John的例子，其實早在3年前，已被告知只剩下6個月壽命，但有Pawpaw在身邊，他的壽命比預期中要長得多。」Franklin說。

John指Pawpaw一直是他的精神支柱，也帶了許多歡樂給他。（facebook@Muttville）

就像John一樣，如果你想擁有一隻毛孩是永遠不會遲的。作為稱職的主人，無論你是養狗狗或貓咪，最重要就是為牠們計劃好，這不僅要寫在你的遺囑裡，而且更應與你寵物的繼承人談好，讓寵物幫到更多的生命。