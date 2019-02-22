日本推出貓專用交通安全短片　純貓語配音　貓貓們又是否受落？

你猜猜今天是甚麼日子？今天是2月22日，即日本的「貓節」！因為在日文中貓貓的叫聲是「Nya」，與2的發音「Ni」相近，於是日本寵物食品協會便把這天定為貓的節日。 日本汽車用品零售商「Yellow Hat」日前推出了一段專供貓貓觀賞的交通安全短片，以告誡貓貓們不要亂闖馬路，希望減少貓貓遇上交通意外。

日本是有名的愛貓之國，在日本的Instagram用戶中「#貓」是去年被標籤次數最多的話題。因此在「貓節」當天（即今天，2月22日），不同地區都會有各式各樣的慶祝活動。今年，就連汽車用品零售商「Yellow Cat」也推出宣傳交通安全的短片湊熱鬧。

汽車用品零售商「Yellow Hat」推出供貓貓觀賞的交通安全宣傳短片。（Yellow Hat）

鑑於貓貓的狩獵本能及對光線的敏感度，牠們遇上交通意外的機率較高。根據日本環境省的資料，光是2017年便有逾11,884隻貓貓受傷，遠超受傷的狗狗（816隻）數目。於是，「Yellow Hat」與京都大學的動物心理學家合作，製作了一段專門給貓貓看的交通安全短片，希望減少貓貓受傷意外。

全片均以貓演員演出，以純貓語配音。為吸引貓貓注意，螢幕上特地加入了移動的物體吸引貓貓的視線，如飛舞的蝴蝶，以及其他動物的聲音，如雀鳥和老鼠的叫聲。

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邀請多隻真貓實測

「Yellow Hat」甚至還找來了不少貓貓進行實測，觀看他們的影片。但似乎就不是每一位貓主子都有耐性專心看完短片，看來還是靠貓奴們細心看顧主子比較實際。