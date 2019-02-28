為何狗狗喜歡舔人？　原來背後是充滿愛與尊敬

狗狗總是熱情奔放，毫不吝嗇的把愛意表達出來。 每次狗狗遠遠的飛跑過來，然後舔臉撒嬌，你的心是否快要溶掉呢？但專家告訴你，狗狗舔你的臉，不止是要表達愛意這麼簡單！

狗狗為何會舔人臉？

沒人能100%了解狗狗為何這麼喜歡舔人，但專家們都認為這行為具多重意義。一般情況下，狗狗舔你的臉大部份都是表達友善之意。

狗狗舔你，你會抗拒嗎？（Getty Images）

【餵食需求】

這是一種本能反應，當母狗獵食後回到巢穴時，會拿食物出來餵給幼犬，而這些幼犬會舔食母狗嘴邊的碎肉。因此，有人認為狗狗舔人的行為，是DNA遺傳下來的一種本能。狗狗舔主人的臉，可能就是牠肚子餓了。

狗狗舔你，可能在暗示你要餵糧了！（Getty Images）

【階級尊敬】

狗狗間有明顯的階級地位，低階的狗狗要壓低身子，以表達對高階狗狗的尊敬。有人認為狗狗舔人的臉，也是表達尊敬的意思。

狗狗群居時有強烈的階級之分，舔你也可能是尊敬你的意思。（Getty Images）

【親暱友誼】

小狗們會互相舔舐，替對方清理身體，也是社交手段，表達善意的行為。狗狗舔你，有可能是當你是好兄弟，已把你當成好朋友。

狗狗間互相舔舐，是友情深厚的表現。（Getty Images）

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【氣味吸引】

狗狗喜歡舔人臉，可能是發現你的皮膚上有種奇妙的味道。因為狗狗喜歡新奇的事物，而且會用舌頭去探索世界，所以牠便舔你的臉。

睡覺時只露出頭部，牠舔你的臉是理所當然。（Getty Images）

【尋求關注】

當狗狗舔主人臉時，會留意到主人往往會大笑起來，然後是擁抱、撫摸。這令牠以為，只要舔人就會換來關心，所以經常出現舔人行為。

狗狗舔你後，你往往加倍奉還，對牠又攬又錫，牠當然喜歡。（Getty Images）

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【是愛意】

雖然沒法肯定，但無可否認的是，狗狗舔你可能真的因為牠很愛你！狗狗會被媽媽舔舐和理毛的動作所影響，而作出相類似的行為。牠舔你的臉，就像媽媽當初舔牠一樣，是充滿愛意的表現。但如果狗狗不舔主人，也可能只是牠小時候學到的方法不一樣，並不是不喜歡你。