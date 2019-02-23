情侶帶狗求醫確診患病後　棄狗於的士後座　網民怒轟：人渣行為

帶回家中的寵物，理應照顧一生一世，不離不棄，怎能因患病而將像是親人般的寵物遺棄！ 日前在國內，便有一對情侶帶狗狗看醫生，被確診有傳染病後，竟棄比熊犬於的士後座離去不顧。的士司機嘗試聯絡狗主但不成功，最終要報警求助。幸好獸醫願意墊支醫療費用，讓狗狗先接受治療。

狗狗像在說，主人你為何不要我。（影片截圖）

事件發生在2月18日的遼寧沈陽，的士司機杜女士，將一對情侶送抵目的地後，竟仍聽到後坐傳出膠袋磨擦的聲音，她以為有老鼠在車裡，於是下車細看。怎料開門查看時，竟看到一隻白色的比熊連同狗窩，被遺棄在後排椅子上。

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狗狗就是這樣被棄在的士後座。（影片截圖）

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杜女士表示，她開車15年多了，還是第一次「撿到活物」。她在狗窩旁找到了獸醫檢查收據，並透過獸醫診所找到了狗主的聯絡方法。但致電給對方時，對方卻堅稱打錯電話，他不是狗主。杜女士沒辦法之下，只得報警求助。但警方指電話一直沒人接聽，沒法跟進處理。最終杜女士只得把狗狗送到獸醫診所。

獸醫表示這比熊犬曾出現過休克，是因為牠患了犬細小病毒2型（Canine parvovirus type 2, CPV2）。這是一種傳染性病毒，如沒得到及時治療，死亡率可高達91%。由於狗狗情況不佳，獸醫決定墊支約2000人民幣的醫療費用，先將狗狗治好。希望狗狗康復後，牠的主人會將牠帶回家。

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網民對此棄狗行為表示極為憤怒，「棄狗的人是垃圾」、「棄狗者人渣不如」、「可以這樣對家人的嗎？」、「要嚴懲棄狗的人」、「就沒人能找到狗主嗎？」、「希望狗狗平安無事」。