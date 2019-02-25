【貓之日】飲品商推貓耳瓶蓋　日本麥當勞薯條貓棒超可愛

2月22日是日本的「貓之日」，由於貓咪的叫聲跟日文222的發音相近，所以動物團體把這日定為「貓之日」。 日本有不少品牌亦響應節日，推出多款限定商品，當中包括香港人非常熟悉的麥當勞，以及知名飲品品牌SUNTORY！ 可惜，這些商品只用於宣傳，並沒有實際發售！

日本麥當勞早在2月21日已經於Twitter發佈一張圖片，讓人聯想它在貓之日推出的新商品。（Twitter圖片：McDonaldsJapan）

日本麥當勞便在2月22日於Twitter發佈了一段影片，內容是有關4款為貓咪而設的商品，當中包括漢堡包貓床、薯條貓棒、麥當勞標誌貓抓板及麥當勞商店紙箱屋。

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原來是貓抓板、貓窩、紙箱貓屋和貓棒。（Twitter圖片：McDonaldsJapan）

▼▼▼點撃看日本麥當勞的貓商品▼▼▼

▼▼▼點撃圖片看麥當勞貓商品▼▼▼

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在宣傳影片裡，每隻貓咪都很喜歡這系列新商品，無論是玩具還是用品都愛不釋手。而且每樣商品都別具麥當勞的特色，成功擄獲粉絲的心，吸引無數貓奴們在Twitter上轉發相關的影片。可惜，日本麥當勞並沒打算量產這些玩具，他早在帖文上標明「實際上不會販賣」的字樣，相關影片是配合貓之日的宣傳活動。

日本知名飲品品牌SUNTORY，則在貓之日於Twitter上載了可愛的貓瓶蓋。（Twitter圖片：SUNTORY）

日本飲料大廠 SUNTORY亦於2月22日於Twitter發佈了兩張照片，內容是天然水換上了藍色的貓瓶蓋！瓶蓋長了一雙立體的貓耳朵，讓平平無奇的瓶蓋添上幾分可愛！令無數貓奴都想搶購這款貓之日限定商品！

可惜，SUNTORY的貓瓶蓋是品牌利用3D打印機製作出來的樣版，由於瓶蓋形狀獨特，運輸上會出現困難，所以目前並沒有打算量產。

瓶蓋長了一雙貓耳，非常可愛！（Twitter圖片：SUNTORY）

雖然以上商品都沒有量產的打算，只是品牌應貓之日所推出的宣傳品，但是按照日本貓奴對商品的支持程度，說不定來年的貓之日會正式量產！大家記得要密切留意！