狗B困山洞4天斷水斷糧　靠超強生存意志食泥保命

在甘肅蘭州，早前（2月25日）有一隻小狗誤墮山洞，行山人士遇見後向救援站求助。救援站及後派出幾名義工幫忙救援，有義工為救牠不惜爬進山洞裡，最後成功救出小狗。救援人員其後發現，狗B全憑超強生存意志，連日來食泥充飢，最終保住性命。

義工爬進山洞裡救狗。（影片截圖）

早前，有行山人士於甘蕭蘭州行山時，發現有隻小狗掉進山洞裡，他花了20分鐘嘗試救牠，可惜仍沒辦法把小狗救出來，他只好找人幫忙，他路經山下的救助站時，向站內的義工求助。

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▼▼▼點撃影片直撃小狗被救經過▼▼▼

「我們順著他提供的路線，在快要到達山頂的時候，狗狗聽到我們的呼叫聲，牠就發出最大的叫聲，讓我們聽到。」義工冉女士表示，山洞深約1.8米。當時有三、四位義工在場，一位女義工決定爬進山洞裡拯救小狗，「洞口裡有人接應，她爬進去以後就先把狗拉出來，我們再把她拉出來。」

▼▼▼點撃圖片看小狗被救經過▼▼▼

當義工把狗抱出來的時候，其他義工都不禁歡呼起來：「救上來了、太高興了。」義工描述小狗當時的情況指，牠已經瘦得皮包骨了，依照牠那個身體狀況，義工估計牠已經掉進山洞至少四、五天，牠甚至因肚餓而吃下泥土，「鼻子全是泥土。」

義工成功救出小狗。（影片截圖）

救援結束後，義工馬上給牠狗糧和清水，牠一直餓得埋頭在狗糧裡。最後，義工用棉被把牠包著，順著原路回到山下。小狗目前寄放在附近一個救助站，而義工冉女士表示會收養牠。