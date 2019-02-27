【百厭星】兩小狗獨留家中　1朝致電報警16次

有時候狗狗百厭起來所惹的禍，是難以預計的。 在美國便有一對百厭狗狗，在主人不在家的早上，合謀致電到警察局16次之多，更引來警員到屋裡查看。當主人接到警方電話時，他實在不能相信狗狗竟懂得撥打電話，但當聽到警方的錄音資料，他只能相信了！

這就是涉事的兩隻狗狗，一個早上便致電報警16次！（FOX 9）

事件發生在上周四（2月21日）的早上，地點是美國明尼蘇達州的Lakeville市。Lakeville警察局收到接二連三的奇怪電話，當接線生拿起電話時，對方只是沉默不語。

電話另一端沒有發出聲音，但不久後又致電到警局。（FOX 9）

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連續致電報警，但又沒發出聲音，這令警員Michelle Roberts和Emily Bares相當困惑，於是決定透過衛星定位，追查到致電者的位置。但到達現場時，發現房子大門被鎖上，看似空無一人。但兩位警員都知道這是不可能的，因為在她們到達現場後，警局再次收到來電，電話裡仍是沒有任何人聲，但卻隱約聽到幾聲狗吠。

狗狗對電話很有興趣，可能在意外的情況下，按下了「SOS 緊急服務」。（FOX 9）

「我更擔心的是致電報警的哪人是不能說話，或身處在什麼險境，因此一直致電尋求協助。」警員Roberts說。最後，她們成功聯絡到屋主，並從車庫進入家中。原來，屋主在樓上的辦公室裡，遺下了一部手提電話在桌子上。狗狗只是按到手機裡的「SOS 緊急服務」，所以理論上就算是狗狗也能輕易致電報警。

這次的惡作劇，究竟是誰撥打電話的？恐怕沒人會知道答案。（FOX 9）

顯然這次報警的罪魁禍首，就是屋主家中的兩隻狗狗，Remy和Bomber！不過，屋主到這一刻，還沒法相信狗狗會致電報警。在他回家後，便檢查房間裡的手提電話是否出了問題，更將手提電話帶到警局裡。其後，警方向他展示了報警求助的錄音，屋主真的聽到是家中狗狗的吠叫聲。

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警方資料紀錄了來電時的情況。（twitter@Lakeville Police）

Roberts表示，她當差20年，還是第一次要把狗狗逮捕歸案。據Lakeville警察局在Twitter裡公布的資料顯示，兩隻狗狗合共報警多達16次，幸好這次只是一場小誤會。「如果狗狗致電這惡作劇，是今天最大的新聞，那麼今天實在是最美好的1天！」Roberts說。