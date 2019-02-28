最倒霉肥貓4度被遺棄好無奈　決心減肥尋新主人

如果不幸的事情發生一次，大概是巧合。但連續發生兩次、三次，甚至四次，就只能說他非常倒霉。 英國有一隻大胖貓，體重曾達8.8公斤，牠被收容所職員稱為「最倒霉的胖貓」。原來Mitzi過去曾四度被人領養，最終因不同的原因而被退還。 收容所為了讓牠更容易找到新的領養者，因此嚴格控制牠的飲食，目前已經減至5.3公斤，更成功找到新主人。

英國最不幸的肥貓。（Mirror）

目前9歲的Mitzi，被收容所職員稱為英國「最倒霉的肥貓」。牠在2017年首次被送進收容所，職員認為牠可能曾經被不同住處的學生收養，暴飲暴食，導致牠成了一隻大肥貓。當時牠體重已經達到7.7公斤，幾乎是建議體重的兩倍。

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牠現在已經瘦下來。（Mirror）

收容所職員一度嚴格控制牠的飲食，讓牠更容易找到新主人，目前牠的體重已經下降至5.3公斤。Mitzi過去曾經得四位好心人收養，可惜每位主人都因不同的原因，例如逝世、病重，而無法繼續飼養牠。收容所職員Helen Lecointe接受訪問時指出，「牠是一隻非常Sweet的貓咪。我們希望牠可以獲得幸福快樂的生活，擁有如童話般的結局。」

牠是一隻玳瑁色的貓咪。（Mirror）

「我從沒遇到運氣那麼差的貓咪。」幸好，現時已經有好心人出現，決定收養Mitzi。收容所職員會一直照顧牠至四月，之後新主人會把牠接到家裡，希望Mitzi能夠擁有幸福的生活。