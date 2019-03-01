【無情】連貓砂盆也被掃出門口　喵星人被遺棄坐路邊

如果告訴你，今天以後再不能回家了，你會感到徬徨嗎？近月網上流傳一張貓貓相片，不少網民看後一邊感到氣憤，一邊感到傷心。相片中的貓貓被棄在路邊，就連牠平日用開的貓砂盆及貓床都被棄，物件四散，頓失家園的貓貓不知可以到哪裡。可幸的是，貓貓最後找到了新主人Hilah，貓貓還在新家認識了新朋友，一起開心地生活。

可憐的喵星人被人遺棄於路旁。（fatcatstnr Facebook專頁）

不少網民看見這張叫人心碎的相片，都表示難過及氣憤，因為貓貓一下子失去了家，就連平日用開的貓床，以及砂盆也一併被棄於路邊。坐在路邊的兩個小時裡，相信是牠一生中最徬徨的時刻。

喵星人終於被有心人領養了（Hilah Hadaway fb專頁）

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事件曝光後，有市民專程到位於布魯克林的諾斯特蘭大道，但發現貓咪已失去影蹤，他們於是趕緊連絡當地的動物救援組織。

後來發現，貓咪原來被一個好心人暫時收留，檢查下發現牠身上沒有晶片，也沒有感染其他病毒。該隻小貓目前身體康復後，更已經入住到新主人的家。主人還為牠起了一個新名，叫Nostrand，新家其實還有一隻喵星人，兩隻小貓很快便成了好友。Hilah更不時上載兩隻愛貓的近照到社交平台，看起來十分幸福。