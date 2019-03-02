狗狗疑遇上捕獸器　前腳有白骨露出　推測曾為逃生忍痛咬走皮肉

繼上月發生唐狗「白白」因捕獸器被捉後，昨日（1日）於大埔區再有狗狗疑因遇上捕獸器而受重傷。香港拯救貓狗協會昨日於Facebook分享狗狗「Bailey」的傷勢，片中可見Bailey的右前腿血肉模糊，甚至還露出了一小截白骨。

是次受傷的3歲狗女Bailey由一位居於大埔村屋地區的姨姨所養，生活條件不算舒適，平時會在村中自由走動。Bailey在數天前自行跑到附近山頭遊玩，但卻遲遲未歸家。3天後，Bailey身負重傷，一拐一拐地自行回家。姨姨看見牠的右前腿大部分的皮肉被磨去，更露出白骨，令她驚慌失措。

（香港拯救貓狗協會）

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其後，姨姨向香港拯救貓狗協會（SCDA）求助。姨姨向SCDA義工表示，Bailey應是在山上嬉戲時誤中套索捕獸器，而套索則在牠掙扎期間不停磨去牠的皮肉。她續表示，Bailey能自行逃脫或因牠忍痛咬走潰爛的皮肉，再從捕獸器中取出前腳。

SCDA的義工們被牠皮綻肉裂的前腿嚇呆，並在其Facebook專頁留言指：「我們痛恨那些喪盡天良（放置捕獸器）的人！」Bailey目前仍在醫院留醫，右前腳因神經受損而被切除。

Bailey目前仍在醫院留醫。（香港拯救貓狗協會）

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SCDA在其專頁嘆道：「為唐狗尋家從來不易，有殘障的更困難！Bailey日後要學習用三隻腳走路，日子會更艱鉅」，有意領養或捐贈者可透過他們的Facebook專頁了解詳情。