小偷用火腿腸賄賂3看門小狗　載走大批貨後狗狗更搖尾恭送

許多人都說狗狗是人類忠實的朋友，但有時候狗狗也會抵不住美食的誘惑，出現「叛變」情況。 近日在浙江，便有3隻狗狗因火腿腸而作出叛變行為，不但沒有好好看門口，更對小偷搖頭擺尾，像是表示歡迎。幸好最終小偷被捕，但不知狗狗會否因此被罰呢？

縱然養了3隻看門狗，但廢紙回收倉仍一再被偷窺，（梨視頻）

不少地盤或工廠都有養狗來看門口的習慣，以防賊人進入。但近日在浙江市富陽區的一間廢紙倉庫，卻遭到小偷爆竊，縱然倉主已養了3隻狗狗看守大門，但仍讓小偷得逞。

看門狗看到有人進來，沒吠叫反而搖著尾巴。（梨視頻）

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據悉這名小偷事前多次在倉庫外徘徊，並用火腿腸賄賂3隻看門狗。經過多次行賄後，狗狗看到小偷已不再吠叫，甚至是搖尾歡迎。從閉露電視影像可見，小偷是大模大樣的推著單車進入倉庫，期間狗狗相當安靜，甚至是搖著尾巴顯得相當高興。結果小偷空車而來，滿車是貨地離開。

警方指案件還在進一步審查當中，看看小偷與其他偷竊案是否相關。（梨視頻）

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警方指倉庫大門早已壞掉，所以小偷可推門而進。由於倉主留意到連續幾天都有廢紙失竊，並從閉路電視裡留意到有小偷會在深夜，從正面進入倉庫，於是便守株待兔的在倉庫裡等小偷出現，最終人贓並獲。現時警方已拘留小偷，案件正在調查中。

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