父母外遊一星期　兒子為愛犬安排了一場浪漫約會　　

外國男子Garrett Johnson受外遊的父母所託，要好好照顧家中狗狗。他靈機一觸，把他和狗狗的一天拍成影片讓父母觀看，其後亦分享至Twitter。這條僅一分多鐘的短片卻引起了網民關注，令Garrett變身網絡紅人。

男子Garrett Johnson本來與父母同居，家中還養有一頭名叫「Oscar」的狗狗。但Garrett的父母日前決定了參加一場郵輪旅行，為期一星期。因他們從未試過外遊這麼久，因此在出發前再三拜託Garrett要好好照顧Oscar。

Garrett Johnson家中的狗狗Oscar。（Twitter@GarrettJohns0n_）

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Garrett不負所託地扛起了照顧Oscar的責任，體貼的他為了讓父母安心，更將他和Oscar一天的生活製作成影片分享給父母。從片段中可見，Garrett為Oscar安排了不同的活動，對牠呵護備至，簡直就像把牠當成女朋友般疼。影片由他目送父母離開的鏡頭開始，記錄了他們一整天的「浪漫約會」。

一場浪漫約會又怎少得相視著晚餐？（Twitter@GarrettJohns0n_）

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父母離開後，他先是和Oscar嬉戲了一會兒，接著又擠在Oscar床上一起午睡。一場約會當然還有面對面的浪漫晚餐及看電影環節，最後他還給了Oscar一個「晚安吻」。他的母親看到他們度過了如此浪漫的一天後，笑得合不攏嘴。

Garrett把這段精心製作的影片分享至Twitter，原本只打算給朋友們欣賞，但這個無心之舉卻令他意外成為網絡熱話。影片至今已獲得近6萬人觀看，對於本身只得70名追蹤者的Garrett而言，無疑是一記震撼彈。他直言：「這讓我十分驚訝，感覺很不真實。」他隨即在Twitter貼出Oscar的萌照，感謝網民支持。