【爆笑測試】主人扮無臉男作惡滑倒　喵星人發呆表情萌爆

說到《千與千尋》，相信大家都會記得「無臉男」這個角色吧？早前，有位韓國主人化身成無臉男，測試家中貓咪的反應，家裡幾隻貓咪看見後表情大不同！

打扮成「無臉男」的男主人出現了！（YouTube影片截圖：수리노을SuriNoel）

早前，YouTube頻道「수리노을SuriNoel」上載了一段影片，內容是男主人穿上黑色的長袍，頭戴著《千與千尋》「無臉男」的面具，測試家中5隻可愛的貓咪對這位「無臉男」的反應。

房裡的貓咪不為所動。（YouTube影片截圖：수리노을SuriNoel）

他一開始躡手躡腳地走到房門外，房間裡的貓咪有留意到他，不過好像沒有什麼反應。於是他慢慢走到房間裡，結果身上的黑袍太長，一出場就整個跌倒，嚇得貓咪逃走──

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▼▼▼點撃圖片看貓咪可愛反應▼▼▼

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大部分貓咪都對無臉男奇怪的舉動沒什麼反應，讓他好失望。牠們大概是聞得到主人的氣味吧？唯獨有幾次，無臉男發出奇怪的聲音如：「嗚嗚嗚...噢噢噢...」貓咪才警戒起來，甚至逃開。

「幹什麼喇！喵！」（YouTube影片截圖：수리노을SuriNoel）

影片上載到YouTube至今，已經有接近4千萬點撃率，獲得不少網友點讚及轉載，當中有不少網友都覺得影片非常好笑，不過他們好像主要集中在無臉男跌倒一幕呢！指他在影片裡跌倒好多遍，每次都非常滑稽。