小學生報警救困井貓　經歷寫進作文：真想不到消防叔叔會來

小動物也是生命，當牠們遇到危險時，大家都應該伸出緩手。 近日在陝西，便有小學生遇到貓咪受困，於是報警求助。沒想到消防員真的到來救貓，事後小學生作文，並說自己長大後也要成為消防員。

小學生報警求助，沒想到消防員真的會來 。（時間視頻）

事件發生在3月1日的陝西咸陽市，當時已差不多是7時，消防員接到一名小學生致電，稱在一個地下車庫排氣井裡，有小貓咪被困，沒法出來，於是便派員協助。

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消防員將鐵網剪開，順利進入井裡救貓。（時間視頻）

按圖看救援經過↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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沒多久，7名消防員便到達現場，將鐵絲網剪破，然後派員進入2.5米深的井裡，最終成功將貓咪救出。當時報警的小學生一直在旁，並憶述了這暖心的一幕。

陝西消防的官方微博，也有引述這件事。（網上截圖）

小學生作文：媽媽說消防員是不會來的

事後，小學生更作了一篇文章，敘述事件發生的經過。指當時他和幾個朋友曾想把貓咪救出，可是不成功。於是到商店買了些東西，希望貓咪別餓著。但由於還是放心不下，最終致電報警，希望有人把貓咪救出。隨後，他將事件告訴了媽媽，但他的媽媽認為消防員是不會來的。沒想到不久後，消防員真的來到並把貓咪救出。這名小學生更在文末稱自己長大後，希望能成為消防員！

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網民都大讚消防員有愛心是「平凡而偉大」、「暖心的感覺，消防隊的負責成就了孩子的善良」、「這種正能量的事，真的會影響人的一生」、「謝謝消防員叔叔給小朋友上了有愛心的一課」。又讚揚報警的小學生果斷行事：「每一個生命都值得尊重，每一個幼小的心靈都值得守護。」