【拉布拉多】老布殊愛犬獲委任成小軍官　駐軍醫醫院治傷兵心靈

狗狗是充滿感情的寵物，牠的窩心舉動，很能療癒心靈。 Sully是美國已故總統老布殊的愛犬，牠曾經趴在靈柩前的照片，曾感動無數的人。近日，牠被獲派新工作，就是到軍方醫院裡服役，替退伍或受受軍人，提供心靈的慰藉。

Sully乖乖地待在原地，等候宣誓儀式。（facebook@Walter Reed National Military Medical Center）

在上周三（2月27日），美國馬里蘭州的Walter Reed National Military Medical Center，舉行了一場隆重的宣誓就職儀式，老布殊的愛犬Sully，正式被委任為軍方醫院裡的服務犬，並會為軍人們作心理治療。

~點擊圖片看Sully就職~

（facebook@Walter Reed National Military Medical Center）

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守靈柩一幕令人印象深刻

現年3歲的Sully，在老布殊妻子Barbara離世時曾長伴左右，如今老布殊也撒手人寰，Sully在靈柩前曾露一副落寞樣子，實在令人心痛不已。幸好幾星期後，牠已回復開朗的個性，重回正常的生活。

當老布殊離世時，Sully一直哀愁的守在靈柩旁。（instagram@sullyhwbush）

在就職典禮上，海軍發言人表示，Sully已正式被任命為海軍小軍官，將會在醫院裡服役，並替軍人作心理上的治療。隨後工作人員脫下了Sully的狗帶，並換上全新迷彩背心，當Sully與軍官握手後，牠已正式成為新員工。

老布殊在2018年6月時才將Sully帶回家，但彼此關係融洽。（instagram@sullyhwbush）

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今天我正式成為了軍方的服務犬──美國海軍的HM2軍官。能夠成為精英的一分子，我感到十分榮幸。我會盡責地執行我的使命，為所有需要的軍人服務。 Sully（instagram@sullyhwbush）

曾經，Sully每天都在老布殊身旁，是他的親密伴侶。（instagram@sullyhwbush）

服役新挑戰

據悉Sully現在委任為二等醫務兵，主要職責是為愛傷的士兵及其家屬送上鼓勵與安慰。牠是由America's Vet Dogs訓練出來，協會發言人Brad Hibbard表示：「Sully不僅擅長將東西撿回來，而且還會替總統開門，牠清楚知道什麼時候別人需要幫助，什麼時候需要安慰。」而在軍犬服役期間，每月工作時間約為200小時，並會與平均2,500人接觸，這對Sully來說，會是個十分具挑戰性的嘗試。