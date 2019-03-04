走失唐狗第112天　主人堅持上山尋「家人」　再渺茫也不願放棄

8歲的唐狗「忌廉」去年11月13日，於獅子山郊野公園走失。主人陳小姐問過傳心師，也貼過幾百張尋狗啟示，仍未找到家人。今日（3月4日）是「忌廉」走失後的112天，陳小姐依然堅持下班、放假都上山尋狗。堅持的背後，是因為他們知道，「忌廉」不會放棄家人，他們也不會放棄「忌廉」。

陳小姐說，在山上貼的尋狗啟示，至少有三、四百張。（受訪者提供）

「忌廉」是一隻棕黑色唐狗，牠於去年11月13日在獅子山郊野公園走失，年齡約8歲。事發當日，陳小姐父親帶「忌廉」到山中散步，雖然「忌廉」有晶片及當時戴有螢光綠色的頸圈，但熟悉山路的「忌廉」並沒綁上狗繩，當陳父親走到衛奕信徑5段的附近時，回頭一看赫然發現「忌廉」失蹤。

每逢假日必上山尋找

距離「忌廉」失蹤的日子，今日已是第112天。陳小姐接受《香港01》訪問時說，一家人每天都在打聽「忌廉」的下落，在山上貼過的尋狗啟示有三、四百張：「每逢假日我們都會上山找，到過獅子山、飛鵝山、城門水塘、石梨貝......我們貼的啟示很快便會被人撕下，但是我們繼續會貼。」陳小姐坦言，雖然她對傳心師半信半疑，但在無可奈何下，亦只好找傳心師幫忙打聽下落：「他說忌廉去了一個很遠的地方，與其他流浪狗一起生活。」

有意協尋「忌廉」人士，可按圖看清楚狗狗特徵↓↓↓↓↓↓

8歲的唐狗「忌廉」去年11月13日，於獅子山郊野公園走失。（受訪者提供）

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這一百多天，每天對陳小姐一家人都是折磨，他們每天尋狗後回家，就只好等待好心人「報料」，她說：「媽媽食不安、睡不下，瘦了十多磅。」每當收到懷疑是「忌廉」的消息提供，全家人都會感到十分興奮，但當知道線索有誤時，又會絕望至谷底。問及會否打算放棄搜索，陳小姐斬釘截鐵地說「不會」：「如果再沒有人走出來，叫牠的名字，牠就永遠不會再出來。」

如果有一天我能與牠重遇，我想我說不出話。 陳小姐

如有任何人有「忌廉」消息，或是願意協助尋狗，可以致電9248 8566聯絡陳小姐。