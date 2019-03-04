最稱職柴犬保母Maru　育兒日記滿載人狗甜蜜時光

誰說小孩與狗不能一起相處？現年11歲的柴犬Maru是位盡責的保母，自從女主人7年前誕下兒子「一茶」，牠便經常守候在一茶身邊，既是他成長的玩伴，又是他的保母！女主人還經常把他們的照片上載到網誌上，分享他們的溫馨生活。

Maru（左）及一茶（右）。（Facebook圖片：Maru in Michigan）

現年11歲的柴犬Maru，與爸爸、媽媽及弟弟一起居住在密芝根州。女主人祥子因與美藉的丈夫結緣嫁到美國，她隻身遠赴美國少不免會感到不習慣，所以她決定飼養狗狗，以安撫其思鄉之情，於是帶了柴犬Maru回家。

祥子在2008年開始於網誌「Maru in Michigan」記錄與Maru的生活小事，由於照片的色調溫暖，讓人看起來非常暖心，因此獲不少網友支持。

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一茶出生後，Maru便擔上狗保母一職。（Facebook圖片：Maru in Michigan）

▼▼▼點撃看Maru與一茶的溫馨片段▼▼▼

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祥子在Maru的陪伴下，日漸適應美國的生活，更在2011年誕下兒子「一茶」。誰說小孩與狗不能一起相處？Maru是位盡責的保母，牠經常都會陪伴在一茶身邊。據說，祥子在懷孕時，經常都會讚Maru「可愛」、「乖巧」。就好像胎教一樣 ，一茶竟然特別親近Maru。

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一茶跟Maru每天都一起睡覺，他們放鬆的樣子讓人感到非常治癒，尤其是Maru四腳朝天地睡覺的樣子，一茶甚至會模仿牠！（Facebook圖片：Maru in Michigan）

Maru與一茶的溫馨生活大受網友歡迎，後來更被出版社邀請，推出了兩部寫真集，書內收錄多張Maru與一茶的溫馨照片。及後，更被翻譯成韓文版、 中文版。如果有興趣追蹤他們的生活，不妨留意他們的Instagram帳號：issa_and_maru。