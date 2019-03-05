【離譜】5唐狗BB被棄元朗　藏打結垃圾袋內　其中一隻脫水不治

昨日（4日）有網民於Facebook群組發文表示，於元朗發現一個可疑的黑色垃圾袋，袋內有5隻尚未開眼的初生幼犬。動保組織「毛孩守護者」隨即趕到現場，將狗B救起，可惜其中一隻幼犬因身體虛弱而於昨夜宣告不治。

「毛孩守護者」（下稱毛守）昨日（4日）於元朗大樹下天后廟附近救起5隻初生幼犬，估計只得十多日大。事源一名網民昨日中午於Facebook群組發文，表示在路邊發現一個黑色垃圾膠袋。他看見袋內有物體蠕動，一打開膠袋查看，發現5隻尚未開眼的唐狗幼犬。

昨日有網民於元朗大樹下天后廟附近發現一袋被遺棄的唐狗BB。（Facebook@貓貓狗狗保護及領養區）

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毛守接到網民求助到事發地點，毛守負責人Kent接受《香港01》訪問時指出，這些幼犬約只出生了十多天，仍未戒奶，分別為三男兩女。

不過，其中1隻雄性幼犬因脫水及不願進食，在尋得暫託家庭前已於診所去世。其餘4隻幼犬於昨日分別被送到兩個暫託家庭，現時情況大致良好，雖有一隻幼犬進食速度較慢，但情況仍然樂觀。有關幼犬日後會接受領養。

其中一隻幼犬因脫水及不願進食，在尋得暫託家庭前已於診所去世。（毛孩守護者）

Kent指毛守昨日在Facebook發文後，一名網民表示較早前於同一垃圾袋已帶走其中一隻幼犬，即袋內原本起碼有6隻幼犬。Kent嘆道：「點解可以帶走一隻但完全唔理其他（幼犬）？」他同時補充：「呢件事都算好離譜，因為一般都係直接放紙箱，起碼路過會見到，但呢次係綁埋結，佢（棄養者）根本係想佢死，直頭當佢垃圾。」