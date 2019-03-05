助走失狗尋主　暖男做「傻子」呆站公路兩天：誰人認識牠？

在美國北卡羅來納州一條車來車往的公路旁，有一頭不知所措的黑色狗狗引起了男子Jason Gasparik的注意。為了幫助這隻狗狗尋回主人，他不惜在公路旁呆站兩天。皇天不負有心人，一名路過的司機竟真的認識狗狗原主人，最後大團圓結局，人狗終重逢。

美國男子Jason Gasparik上周五（1日）駕車經過一條繁忙的公路時，看到草叢中有人在追著一頭黑色狗狗。Jason憶述當時情況：「我看到有人在草叢中跑，然後便看到他面前有一頭迷茫的黑狗。」

狗狗Roxy與主人失散了。（Jason Gasparik）

相關文章：【狗不可以貌相】乖孫洛威拿成婆婆扶手 如此聽話竟是鄰居所養

他下車了解情況，才得知這個男人正試圖幫助這隻「流浪狗」。但狗狗對他們充滿戒心，不願讓他們靠近。後來，一名警員及路過的司機相繼施以援手但仍無功而還。約一小時後，他發現狗狗總會在他慢跑時跟在他身後，似乎頗貪玩。他決定在附近多跑數個圈，消耗狗狗的精力，最後成功制服狗狗。雖然當時正值凌晨，但他仍立刻將狗狗送往診所檢查。獸醫發現狗狗身上裝有晶片，名叫「Roxy」，但其主人並沒登記電話號碼。

Jason 牽著狗狗重回公路，並舉著寫有「誰認識這失狗？」的告示。（Twitter@MeilinTompkins）

相關文章：走失唐狗第112天 主人堅持上山尋「家人」 再渺茫也不願放棄

他在Facebook在網上發文為Roxy尋主，但石沉大海。翌日早上，他決定不再坐以待斃，牽著狗狗重回公路，並舉著寫有「誰認識這失狗？」的告示。不少路過的司機對他評頭品足，他坦言：「當我剛開始時，我覺得自己就像個傻子。很多人也以為我是騙子，亦有人問我是否需要食物等物資，但我說只希望他們把這消息散播開去。」其中一名熱心的網民為Jason拍照並分享至Twitter，留言讚揚他偉大的行為。

皇天不負有心人，Jason最後成功為Roxy尋回主人。（Jason Gasparik）

到了星期日（3日），正當Jason仍在公路旁呆站時，他突然收到一個訊息，發信者表示她找到了Roxy的主人，該人正四處尋找Roxy。於是，Jason相約該人見面，並在核對資料後將Roxy交還。Jason大感高興之餘更希望提醒各位寵主：「希望你們盡快更新寵物晶片的資料，要是Roxy主人有登記電話的話，他們也許在兩小時後就能重聚了。」