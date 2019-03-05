被比特犬追吠　鄰居失控用土製獵槍轟癱狗狗

去年8月，宜蘭有男子不滿比特犬長期追、吠，於是拿起自製的獵槍，到後院朝牠開槍，比特犬最後後肢癱瘓。該名男子最終被判以動物肢體嚴重殘缺罪，監禁40天，罰款20萬，並沒收涉案土製獵槍。事件傳出後，不少網友認為責任出於飼主身上，應妥善管教犬隻；不過亦有人認為暴力不能解決問題。

受傷比特犬現需輪椅輔助走路。（網上圖片）

去年8月，台灣宜蘭有位林姓男子，因不滿鄰居飼養的比特犬經常追、吠他，於是拿起土製獵槍向狗背部開槍。事發後，任姓飼主聽到槍聲後，立即出門查看，發現比特犬「雅美」受傷倒地，馬上抱牠到動物醫院急救，牠最終因鋼珠打穿脊椎導致癱瘓，終身無法站立。飼主隨後報警，為愛犬討公道。

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比特犬年僅1歲。（網上圖片）

據任表示，受傷比特犬「雅美」年僅一歲。他家裡原本飼養了一隻黑色比特犬「ROCK」，去年再花新台幣35,000元（約港幣8,908元）購入「雅美」，希望牠們開枝散葉。沒想到，鋼珠打穿牠的脊椎，導致牠後肢癱瘓，無法站立。目前，只能倚靠輪椅活動。

比特犬被土製獵槍射擊，鋼珠打穿脊椎導致癱瘓。（網上圖片）

據林妻子稱，任經常未經同意就把比特犬的狗鏈綁在她家雜物房附近，好幾次林拿衣服時，牠都會撲到林身上。他過去曾多次向對方反映，可惜一直沒有改善。事發當天，比特犬又一再吠叫他，他才情緒失控掏槍打狗。

據稱，比特犬經常會追吠鄰居。（網上圖片）

法官考慮林承認犯罪，而且並無前科，故判他違反動保法故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺罪，監禁40天，罰款20萬，並沒收涉案土製獵槍。林妻認為丈夫用獵槍打狗行為不當，但判刑過重，而且全家生計都由丈夫負責，故會考慮上訴。