【毛孩與我】YouTuber犧牲蜜月救流浪臘腸狗：嫁老公外最正確決定

蜜月旅行，對新人來說，是最甜蜜的時光，但對美妝YouTuber Suenn Wong來說，這是一場別具意義經歷。 2017年的12月，她跟先生到台灣蜜月，在貓島巧遇慘遭遺棄的黑色臘腸狗「地瓜」，Suenn不忍看著「地瓜」顛沛流離，於是決定給牠一個溫暖的家，把牠從台灣帶回香港，更為牠改名為「薯條」。犧牲了蜜月行程，換來的是「薯條」幸福，Suenn說這是嫁老公以外，人生最正確的決定。

YouTuber Suenn於2017年12月在台灣遇到臘腸狗「地瓜」。（植加佑攝）

緣份促使他們遇到「薯條」

2017年12月，Suenn和先生原本打算峇里島渡蜜月，碰巧當地火山爆發，航班被迫取消，迫使他們改到台灣旅行。行程第三天，他們打算先到貓島觀光，再前往十分放天燈。當他們抵達貓島後，有一隻黑色臘腸狗突然衝入Suenn懷裡──牠就是地瓜了：「佢好親人，我哋摸佢，佢即刻就反肚。」

夫婦二人向當地貓義工了解，發現「地瓜」是一隻被遺棄的狗，已經在車站流浪好幾個月，「咁啱有個火車站職員上嚟話，佢頭先走咗落路軌，差啲俾火車撞到。」Suenn當時彷彿忘了自己置身於台灣，跟先生問到：「我可唔可以帶佢走？」

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+ 8 + 7 + 6

Suenn先生起初沒有理會她。隨後，他們開始逛貓島，「地瓜」亦跟隨在其後。「地瓜」身上長滿跳蚤，所以每走一段路，牠便會停下來抓癢，偶爾牠又會停下來搜索食物，Suenn指出：「佢捐咗入啲草叢摷嘢食，摷到玻璃碎片食，果刻我哋即刻喝停佢。」他們在路上重遇剛才貓義工，她正在餵貓，其時飢餓不堪的地瓜想上前分一杯羹，結果遭貓義工責備。此時此刻，Suenn的先生再不忍牠繼續過著流浪生活，當她再度提及試辦手續帶牠回港時，他亦默許。

Suenn家裡原本養了一隻白色玩具貴婦狗「小雨」（左），現在加添了新成員「薯條」（右）。（植加佑攝）

成功帶「薯條」回港

在義工介紹下，Suenn把地瓜帶到附近的動物診所檢查晶片（如有晶片，須經原主人同意棄養，才能帶走牠）。獸醫得知他們想領養「地瓜」，於是介紹他們到一家專門代辦寵物移民的動物醫院。知道有辦法把「地瓜」帶回香港，Suenn便決定把牠更名為「薯條」：「我哋婚後想養一隻貓，本身諗好咗叫『薯條』，所以收養地瓜時，就決定叫佢做薯條！」

Suenn當晚被帶薯條到台北的動物醫院，經過檢查後發現，「薯條」身上除了有皮膚病、寄生蟲之外，身體狀況大致良好，牠只需要在台隔離一個月，便可以移民到香港：「佢知道我收養咗薯條，所以醫療費都打咗個折扣。醫生亦都好好人，俾薯條留宿喺醫院一個月，前後花咗港幣1萬5千蚊左右。」

當時如果唔係去台灣，而係去印尼、泰國，就算我哋見到佢，語言不通嘅情況下，都好難救到佢。 Suenn Wong

犧牲了難得的蜜月旅行，值得嗎？她毫不猶豫地說，「好值得，我覺得係嫁畀我老公以外，最啱嘅選擇。」夫婦兩人偶爾都會想像，當天沒帶薯條離開，牠的去向會怎樣呢？她認為薯條可能已經不在人世，「如果我當下無做呢個決定，我肯定喺離開台灣，或者離開貓島之後，我已經會後悔。」

兩狗的相處非常融洽。（植加佑攝）

改變流浪生活習慣

Suenn過去從沒照顧流浪狗的經驗。她認為照顧「薯條」最困難的，莫過於更正牠大小便習慣：「我親眼睇過佢食屎嘅表情，我係好崩潰，點解會咁嘅？見到佢個樣好慘，但又好唔開心咁食緊，我唔知點樣先可以幫到佢。」Suenn每天帶薯條外出散步，讓牠在室外大便，及後立即清理，慢慢地惡習得以更正：「當佢住喺我屋企之後，我先發現原來要用好多力氣，先可以令佢變番正常生活。」

不曉得薯條是不是曾經被人遺棄，牠的眼神充滿著抑鬱。（植加佑攝）

如果用兩個字來形容這次收養薯條的經歷，Suenn非常肯定地說道：「緣份。佢本身好似搵緊主人，而果個人就係我，有啲好似命中注定嘅感覺，如果我無法唔將佢帶返嚟，如果我無咁做，呢個將會係我人生最大嘅遺憾。」