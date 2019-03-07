兩歲金毛後突離世　主人喪禮上勾手指尾約定再見：呢兩年我無遺憾

毛孩的壽命長則十多年，短則只有數年，因此主人與牠們的所有經歷都是彌足珍貴。 年僅兩歲多的金毛尋回犬「Goldy」於周一（4日）突然離世，死因不明。面對突如其來的噩耗，年紀輕輕的Fredy縱然感到萬分不捨，但仍然在網上分享經歷，並堅強地說出一句：「我盡咗力愛佢，呢兩年我無遺憾。」

金毛尋回犬「Goldy」只得約兩歲半大，向來健康活潑。周一（4日）晚，Goldy突然嘔吐不止，在短短兩小時後宣告不治。主人Fredy憶述起當晚情況仍難忍悲痛，語帶哽咽。晚上約10時多，他與Goldy如常到樓下散步，但Goldy卻在回到家後忽然開始嘔吐。

「Goldy」向來健康活潑，卻在日前突然不停嘔吐。（受訪者提供）

Fredy瞬即帶Goldy到最近的診所求醫，他原以為Goldy是因消化不良而出現「胃反轉」導致嘔吐，因此深陷自責當中，認為是自己沒照顧好Goldy。抵達診所後，一名護士初步檢查後表示Goldy並非「胃反轉」。當然Goldy雖不時嘔吐，但仍然有精力作出反應，加上該診所聲譽欠佳，Fredy決定把Goldy帶出旺角另一家診所求醫。

Goldy的喪禮已於前天（5日）舉行（受訪者提供）

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於前往診所途中離世

可惜就在途中，Goldy突然倒下，雙眼反白，令Fredy大感愕然。憶起告別一刻，他不禁痛哭：「當時我捉住Goldy，不停重覆Goldy你唔好瞓住啊，之後佢突然醒一醒望住我，流眼淚，然後兩腳一震就再冇擘大過眼。」他抱著Goldy尚帶餘溫的軀體，到診所急救。獸醫注射了強心針，可惜Goldy已回天乏術。由於Fredy最終決定不為Goldy驗血，所以狗狗死因仍未能確定。

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這兩年來，Fredy經常帶Goldy四處遊玩，包括參加萬聖節派對。（受訪者提供）

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主人：我已經無遺憾

相處僅短短兩年，但Fredy卻指：「呢兩年係我過得最有意義嘅兩年，Goldy教識我咩係責任，咩係珍惜。我盡咗力愛佢，無遺憾。」這兩年來，他與Goldy朝夕相對，把所有的關愛都傾注在Goldy身上。除了每天外出散步數次，他在閒暇時會帶Goldy四處遊玩，包括到訪彭福公園、參加萬聖節派對、游泳等等。Goldy沒有為他帶來遺憾，留下的只有無可取替的回憶。

最後，我滿足同開心踏出善終公司。希望大家都開開心心，唔好為我地傷心 。 主人Fredy

Goldy的喪禮已於前天（5日）舉行，Fredy緊抱著牠的遺體，與牠「勾手指尾」約定以後再見。Fredy亦希望借自身經歷勉勵其他寵主：「要當每一日都係你哋相處嘅最後一日，好好珍惜一齊嘅日子。」